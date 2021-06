Felpörgetik a medvekilövéseket Erdélyben

Interjút adott az erdélyi Krónika című lapnak Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter, ebből többek között kiderül, gyorsítják a medvekilövést Romániában. A veszélyes vadak ártalmatlanítására már 24 órán belül sor kerülhet, egy hét alatt már négy ilyen engedélyt kiadott a tárca.

Ismert vagy sem, öt év alatt tízszeresére nőtt a medvés segélyhívások száma az országban (231-ről 2000 fölé).

"Az ember által létrehozott javak védelménél semmi nem lehet fontosabb, még egy szigorúan védett faj sem. Ezért a környezetvédelmi minisztérium továbbra is racionális, tudományosan megalapozott döntéseket kell, hogy hozzon. Ez azt jelenti, hogy folytatjuk a kilövési, illetve az áthelyezési engedélyek kiadását" - fogalmazott Tánczos Barna.

Tárcája január óta vizsgálja a medveállomány változásának következményeit, olyan adatok már vannak, hogy 1300 birkát pusztítottak el a medvék pár év alatt.

A zöldek aggodalmaira válaszul a medvék ártalmatlanítását immár altatólövedékkel is végzik, de a papírmunkát mindig meg kell előznie a cselekvésnek Tánczos Barna szerint.

Ezzel párhuzamosan a vadásztársulásokkal azt a munkát is végzik, hogy a medvéknek megfelelő életteret hozzanak létre az erdők belsejében, az állatok így ne merészkedjenek lakott területekre, de a megelőzés és az azonnali beavatkozás két külön tevékenység. Súlyos medvetámadás megint Egy 54 éves férfit sebesített meg súlyosan egy medve egy Románandrásfalvához közeli tanyán – számolt be közösségi oldalán Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. A többek között súlyos mellkasi sérüléseket elszenvedő férfit a székelyudvarhelyi kórházban részesítették sürgősségi ellátásban, majd péntek reggel átszállították a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba, ahol elkezdték a több órás életmentő műtétet. Mellkasi sérülései mellett, a fején és nyakán is megsebesült az áldozat.

