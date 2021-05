Gyakrabban okoz tüneteket a gyerekeknél az indiai mutáns

Keveset tudunk egyelőre a koronavírus indiai variánsáról, és az Indiából származó ismeretek nem is biztos, hogy relevánsak más országokra, mondta el az InfoRádiónak Rusvai Miklós virológus.

"Mások ott a szociális körülmények, a népességi viszonyok, az egészségügyi feltételek" – vélekedik a szakember. Ezen túl a más országokba behurcolt, az indiai mutáns törzsei által létrehozott fertőzéshullámokkal kapcsolatosan vannak ismereteink: Nagy-Britannia mellett Szingapúrból és Izraelből vannak ilyen megbízható adataink. A szakember szerint jelenleg erre a viszonylag kevés tapasztalatra vagyunk utalva.

Rusvai Miklós elmondta: a variáns

nem veszélyesebb a gyermekekre, mint más törzsek,

de ki tud alakítani megbetegedést náluk. Szingapúrban és Izraelben is tíz alatti esetszámot regisztráltak gyerekek esetében.

"Ezek között nagyon komoly kimenetelű egy sem volt, de

klinikai tünetekben jelentkezett a betegség, ami gyerekek között nem gyakori.

Összesen száz alatti esetszám volt mind a két országban, ami azért érdekes, mert a két ország átoltottsága nagyon más. Izrael rendkívül széles átoltottsággal rendelkezik már, közel nyolcvan százaléka kétszer is immunizálva van a felnőtt lakosságnak. Szingapúrban húsz százalék alatti az átoltottság, ellentétes oldalán helyezkedik el a skálának a két ország" – mondta az immunológus.

Hozzátette azt is: Izraelben olyan helyen jelentkezett a mutáns okozta kis kitörés, amely szélsőségesen ortodox, oltásellenes, tagjai vallási okokból nem oltatják magukat. Ebben a közösségben felnőttek közt terjedt el először a vírus, majd a gyerekek körében is jelentkezett.

Rusvai Miklós elképzelhetőnek tartja, hogy azért terjed jobban a korábbinál tünetes formában is gyerekek körében ez a variáns, mert sok országban a felnőttek körében már széles körű az immunizáltság,

a vírus pedig helyet keres magának: olyan irányban fejlődik tovább, hogy lehetőleg a nem immunizált személyekben tudjon szaporodni.

Ezek szerint lehet, hogy a következő célnépesség a 16 éven aluliak köre lesz.

"Egyelőre semmi nem szól amellett, hogy ne védenének a vakcinák ez ellen a variáns ellen, de természetesen további vizsgálatok szükségesek. Eddig úgy tűnik az érintett országokban, hogy elsősorban a nem oltottak betegszenek meg, illetve hogy a betegség az érintetteknél is enyhe vagy középsúlyos tüneteben nyilvánult meg eddig" – nyugtat meg mindenkit az indiai variáns kapcsán Rusvai Miklós. Az indiai variáns Könnyebben terjed, mint a brit variáns. Május közepén a WHO tájékoztatása szerint már 44 országban jelen volt. Ázsiában, Afrikában, Észak-Amerikában és Európában is találtak már ezzel a törzzsel fertőzött beteget. Magyarországon még nem azonosították a mutánst. Jelenleg három variációja is ismert már magának az indiai törzsnek.

