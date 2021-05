A következő influenzaszezon sokkal keményebb lehet, mint az eddigiek

Az Egyesült Államokban évente átlagosan 200 ezer influenzás megbetegedést igazolnak laboreredménnyel: a mostani szezonban ez a szám mindössze 2000 volt. Bár ez messze alatta marad a valóságban bekövetkező megbetegedéseknek, a szakértők azt valószínűsítik, 45 millió helyett 9 millióan betegedtek meg az országban influenzában a koronavírus-járvány közepette – írja az NBC.

A találkozások elmaradása, a maszkviselés megszelídítette a mostani járványt, de Andy Pekosz mikrobiológus ebben nem a jó hírt látja.

Elmaradó immunitás

"Már több mint egy év telt el anélkül, hogy a lakosság jelentős része megfertőződött volna influenzával, és emiatt védettséget szereztünk volna" – mondja Pekosz. "Ez azt jelentheti, hogy

a lakosságon belül az influenzára fogékony emberek száma növekedni fog."

Ha valaki influenzás lesz, a betegség következményeképpen valamiféle ellenállóképesség alakul ki benne az influenzával szemben: a csecsemők és kisgyermekek ezért a legfogékonyabbak a vírusra, hiszen ők még nem igazán találkozhattak vele. Most viszont az immunitásukat vesztettek száma megduplázódhatott úgy, hogy nagyon kevesen kapták el a betegséget.

"Alacsony szintű lakossági immunitás több megbetegedést okozhat – mondja Scott Hensley, a Pennsylvaniai Egyetem mikrobiológusa. – Több gyermekhalálozás következhet be, és ezzel párhuzamosan az esetek száma nőhet az egész közösségen belül. Ez azért van, mert a lakosság általános immunitása az előrejelzések szerint alacsony lesz.

Kevesebb törzset találtak

A szokatlan influenzaszezon másik sajátossága, hogy most sokkal kevesebb törzs kering, mint általában: igaz, azt egyelőre nem tudni, hogy ténylegesen kevesebb fajta törzsről van szó, vagy csak a kevesebb megbetegedés miatt kevesebbet sikerült mintákban megtalálni. Lehetséges tehát, hogy most is sok törzs fertőzött, csak ezek jobban elrejtőztek, mivel összességében kevesebben lettek betegek.

Ha valóban kevesebb törzs van, az jó hír lehet: ekkor ugyanis az oltás hatékonyabb, nagyobb az esélye, hogy az elkapott törzs ellen védelmet ad. Ha viszont csak nem sikerült megtalálni a sok törzset, az azt jelentheti, hogy

az oltás kevesebb embert tud megvédeni,

mivel azok számára, akik a mostani szezonban fel nem fedezett variánssal fertőződnek meg, nem nyújt elég védelmet. A WHO minden év februárjában választja ki azokat a törzseket, amelyek alapján a következő szezon oltása elkészül.

Kell az oltás

Ezzel együtt egy rosszabbul teljesítő oltás is fontos: mindenképpen nyújt valamekkora védelmet, illetve a koronavírus elleni oltásokhoz hasonlóan a kórházi kezelés szükségessége mellett a halálozás esélyét is szinte nullára csökkenti. Így a szakértők szerint egy dolgot tehetünk: oltatnunk kell magunkat a következő influenzaszezon előtt is. Hazai helyzet A magyar influenzaszezon sem olyan volt, mint a korábbiak. Tavaly márciusban hetente több tízezren fordultak orvoshoz influenzás tünetekkel, idén ugyanakkor hetente mindössze néhány ezer embernak voltak ilyen panaszai. Változás volt ebben a szezonban az, hogy amíg a háziorvosi rendelőkben volt készlet, ingyen oltották be az infleunza elleni védőoltással a pácienseket. Ez és a távolságtartás együtt hozta azt az eredményt, hogy az idei influenzaszezon hazánkban is elmaradt a korábbiaktól.

Nyitókép: Pixabay