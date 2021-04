Nem sikerült felemelkednie az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) minihelikopterének negyedik tesztrepülésén a Marson.

Az 1,8 kilogramm súlyú Ingenuity nevű jármű az első három repülésén egyre magasabbra emelkedett és egyre hosszabb időt volt képes repülni, és azt tervezték a NASA mérnökei, hogy a negyedik alkalommal még magasabbra száll fel, ám a helikopter a talajon maradt.

A NASA repülésirányítói pénteken újabb tesztrepüléssel próbálkoznak – közölte az űrkutatási hivatal. Annak élő közvetítése magyar idő szerint este fél hatkor kezdődik, és itt lehet követni.

A mérnökök már korábban közölték, azzal számolnak, hogy a repülési kísérletek 85 százaléka lesz sikeres. Most azt mondták, hogy már

az eddigi repülésekkel teljesítette küldetését a szerkezet,

hiszen bebizonyosodott, hogy a jövőbeli Mars-expedíciók számíthatnak a légi felfedezés jelentette többletre.

Aim high, and fly, fly again. The #MarsHelicopter's ambitious fourth flight didn't get off the ground, but the team is assessing the data and will aim to try again soon. We'll keep you posted. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/HDaF0fAILs — NASA JPL (@NASAJPL) April 29, 2021