Egyes oltásokból egy adag is elég a terjedés megfékezéséhez

A beoltott emberek sokkal kisebb eséllyel adják tovább a koronavírust, támasztják alá a Public Health England (PHE) kutatásának adatai. A The Guardian beszámolója szerint az Egyesült Királyságban használt Pfizer és AstraZeneca oltások első adagjának felvételét követő három héttel megfertőződött emberek 38, illetve 49 százalékkal kisebb eséllyel adták át a betegséget a velük egy háztartásban élőknek.

Az oltás nyújtotta védelem első jelei egyébként már a vakcinák első adagjának felvételét követően 14 nappal megjelentek, és életkortól függetlenül ugyanolyan erősséggel mutatkoztak meg minden oltott személynél. Más kutatásokból ismert az a tény is, hogy

mindkét adag felvétele után mind a megbetegedés, mind a kórházba kerülés esélye nagyon nagy mértékben esett.

A kutatók most azt vizsgálják, hogy két adag felvétele ennél is nagyobb mértékben csökkenti-e a terjedés esélyét. A PHE hasonló eredményeket vár az otthonokhoz hasonló lakókörnyezetektől, például börtönöktől is.

Az egyelőre szakértői ellenőrzés előtt álló kutatásban 24 ezer háztartás 57 ezer lakosát vizsgálták, majd ezt egymillió, oltatlanok közt létrejövő kapcsolattal vetették össze. Az egy háztartásban élők esetben akkor tekintették bizonyítottnak, hogy az oltott családtagtól kapta el valaki a fertőzést, ha az az első megbetegedést követően 2-14 nappal alakult ki.

Mary Ramsay, a PHE immunizációért felelős igazgatója az eredmények kapcsán azt emelte ki: bár nagyon biztatók, arra is felhívják a figyelmet, hogy

oltottság ellenére is figyeljünk oda a kézhigiéniára és a távolságtartásra.

Nagy-Britanniában úgy kalkulálják, 10 400 életet mentettek meg eddig az oltások. A Pfizer vagy az AstraZeneca vakcinájának első adagja kétharmadával csökkenti a koronavírusos eseteket. Két adagnyi Pfizer-oltás 90 százalékkal csökkentette a tünetes eseteket - ők adják tovább a vírust a legnagyobb eséllyel.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Varga György