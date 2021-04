Egy hírhedt kalóztámadás nyomaira bukkanhattak az amerikai New England régióban – idézi a 24.hu a Live Science-t. A térségben az elmúlt években több olyan közel-keleti érme is előkerült, melyeket 1695-ben John Avery (Henry Every) és kalózai kaparinthattak meg a Gandzs-i-szavai kifosztása során. A hajón Mekkából az indiai Mogul Birodalomba tartó zarándokok utaztak.

Jim Bailey Rhode Island-i amatőr régész 2014-ben, egy egykori gyarmati település közelében találta meg az első érmét. Később Rhode Island, Massachusetts, Connecticut és Észak-Karolina területén további pénzeket is felfedeztek. Elképzelhető, hogy az érméket John Avery és legénysége költötte el Észak-Amerikában.

A kalózok 1695-ben a Vörös-tengeren tevékenykedtek, itt támadtak rá Aurangzeb mogul sah hajójára, és rengeteg aranyat, illetve ezüstöt zsákmányoltak. Az eset után nemzetközi hajtóvadászat kezdődött. Bár utóbb a legénység több tagját sikerült elfogni, a kapitány több emberével együtt eltűnt.

A Bailey által felfedezett érmét 1693-ban verték Jemenben. Később 13 további, feltételezhetően a Gandzs-i-szavairól származó érmét is találtak New England területén. Az amatőr régész úgy véli, árulkodó, hogy egyik lelet sem datálható 1695 utánra. Bailey szerint a források azt sugallják, hogy a hírhedt kapitány egy ideig rabszolgakereskedőként tevékenykedett Amerikában, az érméket pedig ekkor költötték el a kalózok.

Nyitókép: Unsplash.com