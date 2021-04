Hivatalos: jön az új nagy Apple-termékbemutató

Április 20-án tartja következő eseményét az Apple. Az este 7-kor kezdődő előadáson a termékeken lesz a hangsúly, nem pedig a szoftveres újításokon, mivel azokat a gyártó szokás szerint a júniusi fejlesztői konferencia nyitóelőadására tartogatja.

A Spring Loaded megnevezés utalhat arra, hogy sok termék bemutatójára számíthatunk: pletykák szerint ezen az eseményen debütál az iPad Pro idei, frissített változata, de nem kizárt, hogy ennél fontosabb bejelentések is lesznek – írja a pcworld.hu.

Az új, várhatóan csak ősszel érkező AirPods, az AirTags biléták, valamint vadonatúj, M1-es MacBook és iMac is jelen lehet, viszont konkrétumok egyelőre nem ismertek. Az iPad Pro azért is kaphat nagyobb figyelmet, mert mini-LED kijelzőt és 5G-chipet szerelhetnek bele, de jó esély van egy kicsit nagyobb iPad mini és egy frissített iPad felbukkanására is.

Nyitókép: Pexels