Csak akkor leszünk biztonságban, ha nem marad fehér folt az oltási világtérképen

Több ország, köztük Tanzánia és Madagaszkár is bejelentette már, hogy nem fogja lakosait koronavírus ellen immunizálni, ez azonban jóval több, mint egy-egy állam belügye. Ha egy országban nem érhető el a koronavírus elleni vakcina, az a közösségi terjedést folyamatosan fenntartja, s minél tovább tart ez, annál valószínűbb, hogy a vírus újabb mutációja jelenik meg.

Az új variánsok agresszívabban terjedő vagy halálosabb törzseket is jelenthetnek, ezáltal az oltatlanok azokat is veszélyeztethetik, akik már oltva vannak, hiszen jelenleg is látszik, hogy egy oltás nem képes minden frissen felbukkanó vírustörzs ellen ugyanazt a szintű védettséget biztosítani. Sőt, azok sem lehetnek többé biztonságban, akik megfertőződés által szeretek immunitást, hiszen az a korábbi variáns elleni védettség, amely nem biztos, hogy egy mutáns vírus ellen is oltalmat ad, írja a MedicalXpress a The Conversationtől átvett cikkében.

Mindenkit veszélyeztetnek

Ahmed Kalebi patológiai szakértő úgy véli, ha egyes országok kimaradnak a globális immunizációból, azzal mindenki sérülékenyebbé válik: még azok is, akiknek az országában szinte teljes az átoltottság, mivel a fentiek szerint a variánsok veszélyt jelentenek számukra is.

"Országok és régiók összeköttetései által egyetlen ország sem él teljes elzártságban, egyetlen populáció sem lehet biztonságban, amíg van egy is, amelyik nem immunizált" - vélekedik.

"Csak akkor tudhatjuk biztonságban világunkat, ha minden országban megtörténik a megfelelő immunizáció.

A jelenlegi korlátozások fenntartásával nem lehetséges megfékezni a vírust, erre a nyájimmunitás, vagy az emberek mozgásának teljes megállítása lehetne képes csak.

A nyájimmunitást pedig csak korábbi fertőzés vagy az oltás által lehet elérni."

A határzár kevés

Kalebi szerint nem működőképes jövőkép az, hogy az átoltott országok bezárják határaikat az oltatlanokból érkezők elöl: ennek csak akkor lenne értelme, ha a teljes világ előtt bezárnák kapuikat, mivel mindig lesznek olyan területek, amelyek lakosai interakcióba kerülnek az oltatlanokkal.

Csak az oltás a megoldás egy ennyire fertőző vírussal szemben:

addig is, míg az elérhetővé nem válik, távolságtartásra, maszkviselésre, gyakori kézmosásra van szükség a széles körű tesztelések mellett, amelyek segíthetnek azonosítani a helyi kitöréseket is.

Globális megközelítés kell

Mindemellett nagy szükség volna arra, hogy vakcinanacionalizmus és felhalmozás helyett az országok együttműködve igyekezzenek mindenki számára elegendő mennyiségű vakcinát eljuttatni: ehhez mind a gyártási kapacitások bővítésére, mind a szegényebb országok ellátására létrejött sémák finanszírozásának javítására van szükség. A megoldást ugyanis csak a globális megközelítés jelentheti: csak akkor van biztonságban bárki is, ha mindenki biztonságban lehet. Hasonló hozzáállás Mind Madagaszkár, mind Tanzánia úgy nyilatkozott, hagyományos gyógyszereikkel akarják a koronavírust megfékezni, ezért nem kérnek az oltásokból.

Madagaszkár egy, a WHO által el nem fogadott gyógynövényes toniktól várja a megoldást.

Tanzánia is gygynövénykészítményeket és gőzölést javasol a fertőzés ellen.

Nyitókép: MTI/Vajda János