Piszkéstető megfigyelőállomása is észlelte az Etna brutális robbanásait

Miközben javában "dolgozik" a szicíliai Etna vulkán - erről az Infostart korábban több ízben is beszámolt -, portálunk arról szerzett tudomást, hogy a tűzhányó február 16-ai robbanásos paroxizmális kitörését még a mátrai Piszkéstető infrahangállomása is észlelte, a vulkáni működés "robbanásossága" ugyanis infrahanghullámokat is keltett, amelyek hangsebességgel terjedő nyomásváltozást idéztek elő.

Az Etna szóban forgó kitörése által okozott nyomásváltozás - mint arra Harangi Szabolcs egyetemi tanár, az MTA levelező tagja az Infostart figyelmét felhívta - egyetlen óra alatt elért az 1200 kilométerre lévő Etnától a Mátráig.

Magyar tudósok egy csoportja most azt vizsgálja - Harangi Szabolcs mellett Bondár István és Kiszely Márta (ELKH) -, hogy kiderüljön, a szerda éjszakai vulkáni tevékenység "hagyott-e nyomot" a piszkéstetői állomás rögzítőjén.

Azt mindenesetre már tudják, hogy az Etna 2018 decemberi kitörése is észlelhető volt.

Az észlelés ténye azért fontos, mert így megfelelő időjárási viszonyok mellett akár nagy távolságban lévő vulkáni tevékenységek hazai műszerekkel is detektálhatók.

Nyitókép: Davide Anastasi