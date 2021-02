Komoly gondban, aki olcsóbb laptopra utazna

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki most akarja lecserélni laptopját. Egy évvel ezelőtt még bőven lehetett válogatni a nagy gyártók low end kínálatából nyolcvan–százhúszezer forint között, és még ez alatt az árszint alatt futottak a no name márkák, ám a járványhelyzet azóta alaposan átrendezte a piacot.

Ma már száznegyvenezer forint alatt szinte lehetetlen gépet találni, ami kétszázezer alatt van, olcsónak számít, és ezek többsége elavult alkatrészekkel dolgozik. Ha komolyabb laptopot szeretnénk, amit stabilan lehet munkához használni, könnyen otthagyhatunk háromszázezer forintot is a boltban – írja a Novekedes.hu oldal, amely szakemberekkel vitatta meg, hogy mi a helyzet a laptoppiacon.

Az egyik webáruház magyarázata szerint ők maguk is drágábban tudják beszerezni a gépeket, ezért kellett emelni az árat. Ennek egyik oka szerintük az, hogy tavaly a vevők gyorsan elkapkodták a laptopokat, amikor egyszerre sokan álltak át otthoni munkára. A hirtelen megnövekvő kereslettel a gyártók nem tudtak lépést tartani, a felzárkózás azóta is tart, viszont az egész rendszer le van még lassulva.

Az sem kedvez az alacsonyabb árfekvésű termékeknek, hogy a gyártók a drágább business és gamer szegmensben számítanak nagyobb forgalomra, így most leginkább ezekre álltak rá. Másfajta laptopokra pedig nehezen tudnak alkatrészt szánni, ugyanis hiány lépett fel többek között processzorból és videokártyából.

A megugró kereslet azonban nem csak a laptopokat érinti: hiány alakult ki minden informatikai eszközből, amely az otthoni munkavégzést, kapcsolattartást vagy kikapcsolódást segíti.

