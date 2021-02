Elképesztő pusztításba kezdett a mellrák

"Először fordul elő, hogy az emlőrák a leggyakoribb daganatos betegség világszerte" - közölte Andre Ilbawi, a WHO daganatos betegségek specialistája, a rák világnapja előtt tartott sajtótájékoztatón.

Az elmúlt két évtizedben a tüdőrák volt a legelterjedtebb daganatos betegség, megelőzve a bélrákot, amely most a harmadik leggyakoribb - tette hozzá Ilbawi.

Tavaly mintegy 2,3 millió új emlőrák esetet diagnosztizáltak a becslések szerint, ami az összes daganatos betegség 11,7 százaléka. A nők körében a leggyakoribb daganatos betegség és a rákbetegségek okozta elhalálozás vezető oka világszerte - olvasható a WHO közleményében.

Ilbawi megjegyezte, hogy az elhízás a nők esetében a mellrák általános kockázati tényezője.

Ahogy nő a világ népessége, emelkedik az emberek élettartama, a rák várhatóan egyre gyakoribb betegséggé válik, 2040-ben mintegy 30 millió új eset lehetséges szemben a 2020-as 19,3 millió esetszámmal - mondta az illetékes.

A kockázati tényezőkről szólva a WHO emlékeztetett arra, hogy a daganatos betegség miatti elhalálozások mintegy egyharmada a dohányzás, a magas testtömegindex, az alacsony gyümölcs-és zöldségfogyasztás, a fizikai aktivitás hiánya és az alkoholfogyasztás számlájára írható.

Nyitókép: Camille Ehre / The New England Journal of Medicine