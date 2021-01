Ilyen még nem volt: a Falcon 143 műholdat vitt fel

A SpaceX cég Falcon rakétája új világrekordot állított fel: 143 műholddal a fedélzetén bocsátották fel Floridában.

A korábbi rekordot egy indiai űrjármű tartotta, mely egyszerre 104 szatellitet állított pályára.

Az új rekord is mutatja, hogy komoly strukturális változás megy végbe az űriparban, ami a korábbinál sokkal több szereplő részvételét teszi lehetővé.

Ez azt jelenti, hogy egyre többek számára elérhető a műholdépítés.

A Falcon a SpaceX tíz saját műholdját is szállította, melyek a globális szélessávú internet biztosítására épülő Starlink telekommunikációs műholdrendszer legújabb darabjai.

A sokféle méretű és formájú szatellit közül a San Franciscó-i Planet cég 48-at küldött az űrbe a Falconnal. Az új küldeménnyel már több mint 200-ra nőtt a cég SuperDove-modelljeinek száma, melyek a Föld felszínét fotózzák naponta, 3-5 méteres felbontással.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/6gWWlLiXdG — SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021