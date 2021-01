A koronavírus-fertőzések több mint felét tünetmentes hordozók okozhatják

A friss megfertőződések mintegy 59 százalékánál olyanok adták tovább a vírust, akik tünetmentesen hordozzák – számol be az amerikai járványügyi központ, a CDC kutatói által készített felmérés. A fertőzést 35 százalékban olyan emberek adják át, akik még preszimptomatikus állapotban vannak, azaz később mutatnak tüneteket, 24 százalékért viszont olyanok felelősek, akiknél később sem okoz semmilyen panaszt a fertőzés.

Jay C. Butler, a CDC igazgatóhelyettese a The Washington Postban úgy nyilatkozott:

a koronavírus-járvány terjedésének kontrollálásához a tünetmentes, de potenciálisan fertőző vírushordozókra is oda kell figyelni.

"A járvány közösségi terjedését mérsékelő eszközöket széles körben kell használni annak érdekében, hogy lelassíthassuk a SARS-CoV-2 terjedését addig, amíg nagy mennyiségben rendelkezésre nem állnak az oltóanyagok" – mondta az igazgatóhelyettes.

A korábbinál könnyebben terjedő variánsok megjelenésének köszönhetően még nagyobb jelentősége lehet a felismerésnek, amely a korábbi feltételezéseket megerősítő módon mutatja be a tünetmentesek által terjesztett megbetegedések számának arányát.

A koronavírus terjedésében számos faktor játszik szerepet, a kutatók számításaikhoz ugyanakkor egy meglehetősen egyszerű módszert alkalmaztak. A matematikai modellben a betegség fertőző időszakának hossza és a tüneteket soha nem produkáló fertőzöttek aránya is változóként szerepelt, a kutatókat meg is lepte, hogy milyen konzisztens módon mutat magas arányt a modell annak ellenére, hogy a fertőzőnek vélt időszakot négy, öt és hat napban is megadták a különböző kalkulációkhoz.

A felmérést kritizálják is: Muge Cevik, a Saint Andrews-i Egyetem fertőző betegségekre specializálódott szakérője szerint ugyanis a konszenzus szerint a tünetmentes Covid-fertőzöttek

relatív fertőzősége a tünetes betegekhez képest 35 százalék,

míg a CDC modellje 75 százalékkal kalkulált. Butler szerint ez a magasabb szám saját elemzéseik eredménye, amelyek ellenőrzött és kiadás előtti kutatási eredményekből táplálkoznak.

Cevik szerint az sem mindegy, milyen környezetben történnek a megfertőződések, mivel a tünetmentes átadásnak véleménye szerint otthonainkban és a hosszú távú kezelést biztosító ellátóintézményekben lehet a legnagyobb szerepe.

Az, hogy a jelenleg elérhető koronavírus elleni oltások megakadályozzák-e a megfertőződést, egyelőre nem teljesen tiszta. Butler szerint a vakcina hatása a tünetmentes megfertőződésekre meglehetősen korlátozott. Az mRNS-vakcinák klinikai vizsgálata arra a következtetésre jutott, hogy az oltások hatékonyak a tünetes megbetegedések megelőzésében, de ezek a kísérletek nem foglalkoztak azzal, hogy az oltottak megfertőződhetnek-e. Az izoláció kevés A tünetes betegek megtalálása és izolációja kevés a jelenlegi helyzetben, amikor nem áll rendelkezésre a fertőző időszakot lerövidítő vagy megszüntető gyógyszer vagy vakcina – mondta Michael J. Johansson, a CDC biológusa a MedScape -nek. A fertőzés átadását akadályozó módszerek, mint a maszkviselés, a távolságtartás és a kézmosás a leghatékonyabbak a tünetmentesek fertőzés-átadásának megelőzésére. Ezekkel a módszerekkel szemben még mindig sokan szkeptikusak annak ellenére, hogy viszonylag kis erőfeszítést megkövetelő, egyszerű tettekről van szó esetükben.

Nyitókép: MTI/EPA/Ritchie B. Tongo