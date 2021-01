Koronavírus: a halálozás veszélyét negyedével csökkentő két gyógyszer alkalmazását kezdik el

A tokilizumab és a szarilumab nemcsak a halálozásokat csökkentheti a brit kormány finanszírozta klinikai kísérletek eredménye szerint, hanem mintegy tíz nappal képes lerövidíteni a betegek kórházban töltött idejét is – írja a Sky News. A két, reumatoid artritisz kezelésére használt szert kortikoszteroidokkal – például dexametazonnal – együtt adták a betegeknek. A kortikoszteroidok már korábban bizonyították, hogy eredményesen javítják a covidos betegek állapotát.

Matt Hancock brit egészségügyi miniszter azt reméli a felfedezéstől, hogy enyhítheti az új koronavírus nyomását az egészségügyi ellátórendszerre, épp ezért mérföldkőként értékeli az eredményeket. Pénteken frissül az országban a betegség kezelési ajánlása, az új irányelv szerint az intenzív osztályra kerülőknek azonnal elkezdik majd adni a tokilizumabot, melyet a Roche gyógyszercég gyárt.

A tokilizumab és a szarilumab nem az első két olyan szer, melyet más betegségben már alkalmaznak, de most a koronavírus ellen is eredményesnek bizonyulnak. A két gyógyszer gyulladásos ízületi betegség kezelésében eredményes az immunreakciót csökkentő hatásának köszönhetőn: ez a hatás teszi eredményessé, mivel a koronavírusos megbetegedéseknél

előfordul az immunrendszer túlzottan heves reakciója.

Ha ez történik, az emberi test a vírus helyett már saját maga ellen fordul, ezt tudja megállítani a tokilizumab és a szarilumab.

A túlélés ténye mellett a felépülés gyorsulása is fontos, mivel gyorsabban szabadulnak fel az intenzív ágyak a kórházakban. A két szer mellett alkalmazott dexametazon önmagában is harmadával mérsékelheti a halálozásokat, a gyógyszerek együttes alkalmazása így nagy mértékben csökkentheti a betegség morbiditását. Újrahasznosított gyógyszerek Számos olyan szert használnak jelenleg a koronavírus kezelésére, amelyet eredetileg más betegségnél alkalmaztak. Ezek közt van a dexametazon, a favipiravir, a remdesivir és a lopinavir is. A remdesivir megítélése nem teljesen egyértelmű, a WHO ellenjavallta azt. A klorokin használata is felmerült, végül a szer ellenjavallott lett.

Nyitókép: MTI/AP/Jean-Francois Badias