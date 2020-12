Mesterséges intelligencia: a legsötétebb oldalával is jobb, mint amennyire rossz?

A mesterséges intelligencia (MI) nem a jövő, amikor öntudatukra ébredt gépek halomra öldösik az embereket saját céljaik érdekében, hanem a jelen: ez a technológia megtalálható a biztosítók kockázatelemzésétől az orvosi diagnosztikán át az energiaellátás szabályozásáig. Illetve ott van mindenkinek a kezében, amikor egy telefonos alkalmazással kiválasztja a leggyorsabb utat a célállomás felé a legnagyobb csúcsforgalom idején – hangzott el az MVM Zrt. Future Talks powered by MVM című online interaktív talk show-n.

Stuart J. Russel, a kaliforniai Berkeley Egyetem, illetve a San Francisco-i Egyetem professzora, idegsebész, a mesterséges intelligencia 118 ország több mint 1300 egyetemén használt alaptankönyvének társszerzője az eseményen azt említette,

a gépi intelligencia nem váltja fel az emberi intelligenciát.

Míg utóbbi nagyon gyorsan képes alkalmazkodni a körülményekhez, széles spektrumon működik, a gépi intelligencia nagyon szűk területen mozog, ott azonban nagyon hatékony lehet a rendelkezésre álló rengeteg adat és információ segítségével, amit az emberi agynál jóval gyorsabban dolgoz fel és hasonlít össze egy adott helyzettel, problémával. A jövő egyik nagy kihívása a területen a nyelv kérdése, illetve az, hogy a gépi intelligencia nem érti meg, amit olvas. Ha ezt a kérdést megoldják a szakemberek, nagy tér nyílik meg a rendszerek továbbfejlesztésében – fogalmazott Stuart J. Russel.

Neil deGrasse Tyson amerikai asztrofizikus, a közösségi médiában és a National Geographic csatornán a tudományt milliók számára érthetően bemutató, több televíziós sorozatban feltűnő világsztár ezt azzal egészítette ki, hogy a gépi intelligencia csak azt tudja elolvasni, szintetizálni, ami online elérhető. Pillanatnyilag azonban nagyon sok információ még csak hagyományos könyv formájában létezik, online nem. Hozzátette azt is, az elmúlt években látható ugrást a gépi intelligencia területén nem pusztán ezen tudományág fejlődése okozta, hanem az egyre gyorsuló számítógépek, az egyre nagyobb memóriák, vagyis a hardverek óriási fejlődése.

Tilesch György, a Mesterség és intelligencia (BetweenBrains) című könyv társszerzője, a világ egyik keresett MI-szakértője arról beszélt,

a mesterséges intelligencia az energiaipar számára is nagyon fontos.

Hiszen a villamosenergia felhasználás folyamatosan emelkedik, miközben a rendszerbe új, és a teljesítményük szempontjából nehezen kiszámítható szereplők lépnek be, vagyis a megújuló termelők, köztük a napenergiából villamos áramot termelő erőművek, így az elosztás, rendszer- és hálózatirányítás, a kapacitás becslés és a különböző erőművek fel- és leszabályzása terén nagy szerepe lehet a gépi intelligenciának. Felhasználásával elkerülhetők lehetnek az olyan nagy áramkimaradások, amelyeket az elmúlt időszakban az Egyesült Államokban is láttunk.

A mesterséges intelligencia egy másik alkalmazási területéről, a mobilitásról beszélt Kishonti László közgazdász, az önvezető járművek technológiáját a mesterséges intelligenciára is támaszkodva fejlesztő, AImotive vezérigazgatója. A szakember azt mondta, a gépek gyorsabban képesek döntés hozni, mint az ember, sokkal tárgyszerűbben mérlegelnek, 360 fokban látnak, képesek kiszámolni pillanatok alatt a fékutat, miközben a szabályokat is jobban betartják. A technológia folyamatos fejlődése miatt úgy látja, 5-10 éven belül elterjedtek lesznek a korlátozott területen, de önvezető autók, vagyis például a ki- és beparkolásra használható programok. A valódi önvezető autók, amelyek városi forgalomban is képesek lehetnek elnavigálni nagyjából 20 év múlva kezdhetik uralni az uniós utakat.

Buzsáki György, a New York Egyetem orvosi karának professzora, agykutató, a Magyar és az Amerikai Tudományos akadémia tagja, az agykutatás Nobel-díjának megfelelő Brain Prize-zal is elismert szaktekintély arról beszélt,

az orvoslásban használt mesterséges intelligencia már most is felbecsülhetetlen segítség a diagnosztikában.

A gépi intelligencia képes felismeri mintázatokat, hatalmas adatbázisokat tud átnézni pillanatok alatt, jelentős adatmennyiséget elemez, és javasol akár személyre szabott kezelést az érintett korábbi betegségei, leletei és kezelései alapján.

A talk show résztvevői beszéltek a gépi intelligencia sötét oldaláról is, hozzátéve, hogy

a technológia jobb, mint amennyire rossz.

Legyen szó akár a személyre szabott hirdetések és témák megjelenítéséről, vagy az autonóm, külső beavatkozás nélkül emberi célpontokat megsemmisíteni képes katonai drónokról. A gépi intelligenciának nem az emberi agyat és gondolatokat kell modelleznie, nem az a cél, hogy általános, minden területen felhasználható rendszert hozzanak létre, hanem hogy speciális részfeladatok elvégzésében tudjanak segítséget nyújtani a mesterséges intelligencia felhasználásával – hangzott el az MVM Zrt. Future Talks powered by MVM elnevezésű online beszélgetésen.

Nyitókép: Pexels