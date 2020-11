Remdesivir: a WHO szerint továbbra sem javallott

Semmiféle előnyét nem látja a remdesivirrel történő kezelésnek a WHO: kilenc különböző szempontból vizsgálják azt, hogy javít-e a betegek helyzetén a szerrel történő kezelés, és mindben úgy találták, semmilyen lényeges különbséget nem jelent az a betegek számára, ha remdesivirt kapnak. A szempontok a következők:

mortalitás

lélegeztetés szükségessége

mellékhatások

vírusok távozása

akut veseelégtelenség kialakulása

delírium fellépése

az állapot klinikai javulásáig eltelt idő

a kórházi tartózkodás hossza

és az esetleges gépi lélegeztetés időtartama.

"A remdesivir esetleges jótékony hatása, ha egyáltalán létezik, jóval kisebb, mint a kár, amit okozhat a szervezetben" - foglalt állást a WHO ajánlásában.

A dexametazon ajánlják

A kortikoszteroidok ügyében - ide tartozik a súlyos állapotú betegek kezelésére használt dexametazon is - ugyanakkor támogatólag léptek fel, súlyos és kritikus állapotú betegek számára ajánlják az ebbe a csoportba tartozó gyógyszereket. Itt hét szempontot figyeltek meg, melyek közül négyben nem jelent előnyt a dexametazon és helyettesítőinek használata - ezek a gyomor-bélrendszeri vérzés kialakulása, a felülfertőződés, a neuromuszkuláris gyengeség és a neuropszichiátriai hatások kialakulása -, három pontban azonban egyértelműen jobb a súlyos vagy kritikus állapotú beteg számára a kortikoszteroidos kezelés. Ezek a következők:

magas vércukorszint kialakulásának esélye

halálozás gyakorisága súlyos betegségben

és halálos gyakorisága kritikus állapotban.

Mindezek tükrében 6 mg dexametazont vagy annak valamilyen helyettesítőjét javasolnak az érintetteknek orálisan vagy intravénásan beadva, 7-10 napig alkalmazni. Az ennél enyhébb lefolyású esetekre még akkor sem javasolják a szert, ha a tünetek hét napnál tovább állnak fenn.

Jobb híján kellett

A remdesivirt gyártó Gilead Sciences épp egy hónapja kapott az FDA-tól engedélyt a szer vészhelyzeti alkalmazására, ezzel a remdesivir lett az első engedélyezett koronavírus-gyógyszer.

"Sokan jöttek már rá, hogy a remdesivirnek marginális előnyei vannak csak, talán csak annyi, hogy kicsit hamarabb lesz tőle jobban a beteg. De még erre is kevés a bizonyíték, az sem kőbe vésett, ennek a bizonyítékát láthatjuk a WHO ajánlásában" - nyilatkozta a CNN-nek Amesh Adalja, a Johns Hopkins Központ egészségbiztonsági részlegének vezető tudósa. Véleménye szerint mivel a szer bizonyos kutatásokban mutatott előnyöket, sokakat használatára késztetett más szer hiányában, de ez változni fog.

A beteg sem szeretné

A WHO ajánlását 24 nemzetközi szakértő és négy covid-túlélő segítségével, valamint négy, összesen 7333 kórházban kezelt koronavírusos beteg adatait összesítő tanulmány alapján készítette el. Megállapításuk szerint a legtöbb beteg nem szeretne intravénás remdesivir-kezelést kapni az alacsony bizonyítottság miatt.

A Gilead Sciences természetesen csalódottságának adott hangot a témában, arra hivatkozva, hogy számos más intézmény ajánlja szerét. Peter Horby, az Oxfordi Egyetem professzora ugyanakkor egyetért a WHO döntésével, kiemelve azt is, hogy mivel egy 7-10 napos, igen drága kezelésről van szó, helyes, ha ezt bizonyítékok hiányában inkább nem végzik. Favipiravir-aggályok A favipiravirt a Fujifilm fejlesztette ki korábban az influenza kezelésére.

A mára generikumként gyártható szerrel kapcsolatosan is felléptek aggályok.

Ezek a gyermekvállalás előtt álló nőket érintik: a szer ugyanis születési rendellenességeket okozhat, amit egyelőre csak állatkísérletek alapján lehet feltételezni.

Az idősek kezelésében ez természetesen nem jelent gátat, viszont így a valódi biztonságosságot nehéz felbecsülni.

Nyitókép: MTI/EPA/Sascha Steinbach