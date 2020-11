Új alapelv szerint működő gyógyszer készülhet a koronavírus ellen

A SARS-CoV-2 az emberi test ellen intézett támadása sok lépésből áll, ezekből az első kettőben a vírus bejut a tüdőszövet sejtjeibe, majd arra veszi rá azokat, hogy a vírus másolatait kezdjék el gyártani. Mindkét mechanizmusra nagy szükség van annak érdekében, hogy bekövetkezhessen a vírusfertőzés. A MedicalXpress most egy új gyógyszerelméletről számol be: ez a szer az elképzelések szerint éppen ezt a két folyamatot gátolná meg.

Az elmélet szerint már létező gyógyszerkomponensek képesek gátolni a fő proteáz, az Mpro, illetve a lizoszómális proteáz, a kathepszin-L működését is. Az Mpro a felelős a SARS-CoV-2 sejteken belüli osztódásáért, a kathepszin-L pedig a bejutást segíti a sejtekbe. A Dél-Floridai Egészségügyi Egyetem (USF) és az arizonai Gyógyszertudományi Főiskola közös kutatásának eredményeit a napokban osztották meg.

"Ha ezt a két folyamatot – a vírus sejtbe jutását és a vírus termelődését – meg tudjuk szüntetni, vagy legalább drasztikus mértékben tudjuk csökkenteni gyakoriságukat, az képes a koronavírus gyógyításának hatékonyságát növelni"

– mondta a kutatás egyik vezető megfigyelője, Ju Csen professzor. Hozzátette: ezzel két legyet üthetnek egy csapásra.

AZ USF kutatói korábbi gyógyszerkísérleteik eredményeire alapoznak a kutatásban: azok is mind az Mpro célzása útján próbáltak eredményre jutni.

A kísérleti gyógyszerben használni kívánt módszernek egy további előnye is lehet: a kettős mechanizmus révén a gyógyszerrezisztencia is könnyebben elkerülhető. A vírus terjedése közben bekövetkező mutációk sorának köszönhetően ugyanis elképzlehető, hogy egyszercsak egy, a fentiekhez hasonló gátlóra rezisztenssé válik, így az adott terápia már hatástalan lesz. Ha viszont egy szer egyszerre két gátlót is alkalmaz, akkor nehezebben képzelhető el, hogy egyszerre mind a kettő megváltozzon, ezzel a szer hatékonysága megszűnjön.

A jelenlegi terápiák működése

A jelenleg kísérleti gyógyszer státuszú remdesivir antivirális szer, a vírus osztódását állítja meg a sejtben: a vírus RNS-ének "adja ki" magát, beilleszkedik abba és blokkolja az osztódást. Ezzel a vírus lelassul. dexametazon szteroid, az immunrendszer túlzott reakciója ellen lép fel. Ez a jelenség okozza a halálos citokinvihart. A gyógyszert csak már hospitalizált és előrehaladott állapotú betegeknél lehet használni.A jelenleg kísérleti gyógyszer státuszú antitestkoktélok a tüskefehérjét célozzák, és nem engedik, hogy az a sejtekhez csatlakozzon, megnyitva az utat a vírusnak.

