Herkulesi erőfeszítések szükségesek ahhoz, hogy minden rendben menjen a koronavírus-oltás logisztikája körül - idéz szakértőket az NBC cikke a Pfizer koronavírus elleni oltásának gyártása, disztribúciója és beadása kapcsán. A vakcinát a BioNTech céggel közösen kifejlesztő gyógyszeripari óriás egy úttörőnek számító, hideg szállítási lánc kialakításával, a nagykereskedők megkerülésével juttatja majd el a vakcinát a beadás helyére, biztonsági intézkedések mellett.

Ultraalacsony hőmérséklet kell

Az oltást a michigani Kalamazoo-ban található üzemükben gyártják és töltik fiolákba, és itt is helyezik el azokat a különleges, nagyon alacsony hőmérsékletet megtartani képes szállítódobozokba. Az oltást ugyanis mínusz 70 Celsius-fokos hőmérsékleten kell tartani annak érdekében, hogy hatékonysága megmaradjon. Egy tárolódobozban 1000-5000 adag utazik majd az életmentő vakcinából. A dobozok a Pfizer innovációjaként szárazjég segítségével őrzik meg az extrém alacsony hőmérsékletet.

Nincs viszonteladó

A vakcinát, melynek közhasználatú neve egyelőre nincsen még, s amelyet várhatóan a következő héten nyújtanak be engedélyeztetésre az FDA-nak, azaz az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatalnak, teherszállító repülőgépeken utaztatják majd nagy elosztóközpontokba. Ezekből már földi úton, teherautókkal viszik azt tovább a beadás helyszínére, amely lehet patika, kórház, járóbeteg-rendelő vagy közösségi oltópont.

A dobozokat GPS-nyomkövetővel védik majd:

ez nemcsak a helyszínt, de a tárolódobozban aktuálisan uralkodó hőmérsékletet is továbbítja majd, így nemcsak a lopástól védik a drága oltóanyagot, hanem attól is, hogy túl melegen érkezzen az orvosokhoz. Viszonteladókat nem vonnak be a láncba, melynek kialakítására kétmiliiárd dollárt fordítottak.

Sok kihívás

Ahogyan az látható már egy ilyen rövidített folyamatleírásból is, mindennek tökéletesen kell működnie ahhoz, hogy az oltóanyag biztonságban megérkezzen a felhasználás helyére. Olyan problémákat kellett megoldaniuk a fejlesztés során, amilyenekkel eddig még nem találkozott oltást gyártó cég.

A tárolódobozokat napi két alkalomnál töbször nem lehet kinyitni, mert csak így tudják garantálni a mínusz hetven fokot belsejükben.

A vakcinát tartalmazó fiolák sem készülhetnek a megszokott üvegből, mivel az ilyen alacsony hőmérsékleten szétrobbanna: a beszállító cégnek külön fiolát kellett fejlesztenie a Pfizer részére.

A szárazjég jelenleg hiánycikk, mivel az etnaol gyártásakor melléktermékként keletkező széndioxidból készül, etanolt ugyanakkor jelenleg kevesebbet gyártanak az épp a covid-19 kapcsán csökkent kereslet miatt.

A Pfizer gyártotta vakcinamennyiség ugyanakkor idén 250 millió, jövőre 630 millió ember beoltására lesz elég, mivel két dózis szükséges a védettség kialakításához. A cég jelenleg azt feltételezi, a legsérülékenyebb csoportok a jövő év közepén tudnak már könnyen hozzájutni a vakcinához. Árazás

A Moderna 32-37 dollárt kér majd "egyes beoltottaktól" egy adagért.

A kínai Sinovac két adagért kér 60 dollárt.

A Pfizer 19,5 adagonkénti dolláros árról nyilatkozott korábban.

A Novavax 16 dolláros árat határozott meg egy adagra.

A Janssen 10 dollárért adja majd egy vakcinát.

Az AstraZeneca 3-4 dollárt kér egy adagért. A különböző, a koronavírus ellen fejlesztett oltások ára nagy szórást mutat A Moderna 32-37 dollárt kér majd "egyes beoltottaktól" egy adagért.A kínai Sinovac két adagért kér 60 dollárt.A Pfizer 19,5 adagonkénti dolláros árról nyilatkozott korábban.A Novavax 16 dolláros árat határozott meg egy adagra.A Janssen 10 dollárért adja majd egy vakcinát.Az AstraZeneca 3-4 dollárt kér egy adagért.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd