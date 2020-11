Döbbenetes adatok a koronavírus összeesküvés-elméleteiről

A magyarok 36 százaléka úgy gondolja, hogy manipulálják a koronavírus halálozási statisztikáját és sokkal kevesebben vesztették életüket eddig a betegségben, mint amennyiről a hírekből tudunk – derül ki a YouGov-Cambridge Globalism Project a Guardiannel közösen elvégzett felméréséből. A kutatásban a koronavírussal kapcsolatos tévhitek és álhírek mellett egyéb népszerű teóriákról is kérdezték 25 ország 26 ezer válaszadóját.

Az emberek egy része jobban hisz a tudósoknak a pandémia hatására, ugyanakkor a tudománytagadók és az összeesküvés-elméletek hívei által terjesztett álhírek és dezinformációk könnyen terjednek a közösségi médiának köszönhetően, így jelentős azoknak a száma, akik különböző álhírekben hisznek.

A felmérés megállapításai szerint nemcsak a mesterségesen ránk szabadított betegség teóriája, a manipulált halálozási adatok elmélete és a vírus létének tagadása elterjedt, hanem a vakcinaszkepticizmus is. Ez utóbbit a Guardian cikke széles körűnek és aggasztónak nevezi.

Az, hogy nehéz időkben meglehetősen vad összeesküvés-elméletek születnek, a szakemberek szerint nem meglepő.

"Minden ijesztő esemény – legyen szó pandémiáról vagy tömeges lövöldözésről –, amelynek hatására az emberek kontrollvesztettnek érzik magukat, összeeesküvés-elméletek terjedéséhez vezet" – mondta a lapnak Stephan Lewandowsky, a bristoli egyetem dezinformációt kutató kognitív pszichológusa.

"A teóriák megnyugtatják az embereket arról, hogy nincsenek kitéve a véletlenek kegyetlenségének.

Ezek megjelenése még egy ok arra, hogy átlátható, konzisztens és tényalapú politikai döntések szülessenek ilyen helyzetekben is" – tette hozzá. A szakértő szerint pandémia idején különösen veszélyes ez a jelenség, mivel a rendelkezések be nem tartásához, vandalizmushoz és erőszakhoz vezethetnek.

A felmérés szerint minden negyedik francia, illetve minden ötödik brit és spanyol szerint a halottak száma a valóságban töredéke a statisztikákban közölteknél.

Minden ötödik lengyel azt sem hiszi el, hogy a vírus létezik.

Az 5G technológiát teszi felelőssé a tünetekért a török, egyiptomi, szaúd-arábiai, nigériai és dél-afrikai válaszadók ötöde, és nagyon sokan gondolják az amerikai vagy a kínai kormány kreálmányának létezését.

A kínai kormány szándékosan gyártotta és terjesztette el a vírust, vélekedik

a nigériaiak több mint fele

a dél-afrikai, lengyel és török lakosság több mint 40 százaléka

az amerikaiak, a brazilok és a spanyolok több mint 35 százaléka

és a franciák, britek, olaszok és németek negyede-ötöde.

Az amerikai kormányt vádolja ugyanezzel

a törökök 37 százaléka

a görögök és a spanyolok 20 százaléka

az amerikaiak 17 százaléka

a lengyelek 16 százaléka

a franciák 12 százaléka

és a britek 5 százaléka.

Egyéb népszerű elméletek A globális felmelegedés az ember műve és megtévesztési céllal hozták létre, vélekedik a dél-afrikai, brazil, magyar és lengyel válaszadók 20-30 százaléka.

Hasonló arány hiszi, hogy a Holdra szállás nem történt meg.

A spanyol, francia, amerikai, olasz és német válaszadók hasonló arányban gondolják, hogy a szeptember 11-i terrortámadásokat az amerikai kormány is segítette.

17 országban gondolja 20-44 százalék, hogy az emberiség már kapcsolatba lépett a földönkívüliekkel.

A világot irányító háttérhatalmak léte a legnépszerűbb összeesküvés-elmélet.

Az oltásellenesség is jelentős, 19 országban van 20 százalék fölött az ebben hívők aránya.

Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Paolo Salmoirago