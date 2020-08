Rejtélyes dolgot kameráztak a világűrben

Nem tudja megmondani, mit látott, de elég furcsát; ezt a kommentárt fűzte felvételéhez Ivan Vagner orosz űrhajós, aki a Nemzetközi Űrállomáson tartózkodik.

Mindenesetre lekamerázta a látottakat és közzé is tette.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.



The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU — Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020