Szenzációs hírek az egyik koronavírus-vakcináról

Jó hírek érkeztek az egyik koronavírus-vakcináról, az amerikai biotechnológiai cég, a Moderna számolt be a New England Journal of Medicine orvosi lapban a klinikai tesztek korai eredményeiről. Mind a 45 páciensnél, aki megkapta a hatóanyagot, erős immunválaszt tapasztaltak, megkezdődött az antitestek termelése, amivel pedig kiépülhet a koronavírus elleni immunitás – írja a Portfolio.

A teszt során 25, 100 és 250 mikrogrammnyi hatóanyagot kaptak a kísérletben résztvevők, két-két alkalommal. A második dózist követően mindegyik csoportban erős immunválaszt észleltek. Az antitestek nagy mennyiségben elkezdtek termelődni, a szintje a négyszerese volt annak, ami a felgyógyult Covid-betegekre jellemző.

A vállalat hírvivő RNS (mRNS) alapú vakcinával kísérletezik, márciusban kezdte tesztelni embereken a készítményt, ezek az első fázis eredményei. A résztvevőket még egy éven keresztül megfigyelik. A hónapban léphetnek a harmadik fázisba a tesztek, amikor azt vizsgálják, hogy a vakcina csökkenti-e szignifikánsan a betegség kialakulásának kockázatát.

A vakcinát jól tolerálták a kísérleti alanyok, de közel a felénél jelentkeztek mellékhatások, például fáradtság, izomfájdalom, vagy fájdalom az injekció helyén.

Nyitókép: MTI Fotó: Komka Péter