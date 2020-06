Hiába számít jelenleg más országokhoz képest biztonságosnak a koronavírus szempontjából Magyarország, a környező országokban egyre több a pozitív eset, a vírus ismételt behurcolása novemberre generálhat újabb járványt - közölte Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora egy online konferencián.

A Növekedés.hu portál által összefoglalt gondolatai szerint ugyanakkor a tömeges tesztelés irányába elmenni felesleges volna, mivel az sem hozna a felszínre sokkal több igazolt esetet.

Merkely Béla inkább az idősotthonok folyamatos és szoros megfigyelésének pártján van, a dolgozókat pedig folyamatosan és intenzíven kell szűrni PCR-tesztek segítségével.

A négy orvosegyetem és a KSH bevonásával zajlott átfertőzöttségi felmérésről elmondta,

10 602 ember vett részt benne, 8276 PCR-tesztet végeztek, és mindössze 2 pozitív esetet találtak.

A statisztikai adatok szerint - mint elmondta - 22 és 92 ezer közé tehető a magyarországi koronavírusosok összes száma.

A részleteket szerdán publikálják, szeptember-októberben pedig újabb átfogó vizsgálati szakasz kezdődik.

Elmondta még, a május 4-ei nyitás óta 154 pozitív esetet szűrtek ki, pedig sokkal több tesztet végeztek, mint a járvány elején.

A konferencián Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a vakcina esélyeiről beszélt. Szerinte hiába dolgoznak a kutatók gőzerővel, ez nem lesz elegendő még a második járványhullám megelőzésére.

Ráadásul bár optimistának tartja magát,

egy sor kérdést felvetnek a védőoltások:

nem tudni, mennyi kell majd belőle

időseknél kivált-e kellő immunválaszt

meddig nyújt védettséget.

Beszámolt arról is, hogy az egykori Szent László-kórházban öt-hat-féle klinikai vizsgálat zajlik most is különféle új szerekkel.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd