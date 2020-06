Bő negyedszázados technológiát vezetnek ki

December 31-én végleg lezárja az internet egy meghatározó elemének történetét a gyártó: az Adobe ugyanis bejelentette, hogy nemcsak hogy megszüntetik az elavult technológia támogatását, terjesztését, a biztonsági frissítések kiadását, a telepítőket is eltüntetik a letöltőoldalakról, sőt a tartalmak lejátszását is blokkolják - írta a 24.hu.

A technológia végleges kivezetéséről 2017-ben határozott a vállalat, az utóbbi időben főleg már csak biztonsági frissítéseket kapott a szoftver. Az Apple már 2010-ben megszüntette a technológia támogatását az iOS rendszereken, de az utóbbi években számos böngészőóriás is tiltani kezdte a Flash lejátszást. Több biztonsági cég is arra figyelmeztette a felhasználókat korábban, hogy inkább távolítsák el gépükről a szoftvert.

Az Adobe arra is felhívta a figyelmet, hogy a felhasználóknak nem érdemes és ne is próbálják megkerülni a helyzetet, a kiberbűnözők legálisnak álcázott Flash Player telepítőkkel eddig is előszeretettel terjesztettek kártevőket.

A portál szerint egyébként a fejlesztők jelentős része már átváltott más nyílt szabványokra, amelyekkel ugyanaz a feladat elvégezhető, mint a Flash-sel. Az Adobe szerint pedig az olyan nyílt szabványok, mint a HTML5, a WebGL és a WebAssembly beértek az elmúlt évek során, és elérhető alternatíváivá váltak a webes tartalomfejlesztésnek.

Nyitókép: Pixabay.com