Sikertelen volt a Virgin Orbit első rakététakilövése

Sikertelen volt Richard Branson brit milliárdos cége, a Virgin Orbit első rakétafellövési kísérlete - írta a BBC hírportálja.

A hordozórakétát az üzletember egyik speciálisan átalakított repülőgépének szárnya alól lőtték ki a Csendes-óceán fölött. A rakéta néhány másodperccel később beindította a motorját, de egy anomália miatt a repülés idő előtt véget ért.

A rakétafellövések története azt mutatja, hogy az első utakat gyakran kísérik műszaki problémák.

