Számos újdonságot hoz az új Google Chrome frissítés

Látványos változásokat hoz a héten kiadott Chrome-frissítő csomag többek között a felhasználói felületen, mivel olyan menüpontok, mint a sütik kezelése, a biztonsági beállítások, a szinkronizálás és a bővítmények a korábbinál hangsúlyosabbá válnak - írta a hvg.hu. A lap szerint utóbbiakat külön, egy puzzle ikon mögött is megtaláljuk majd a böngészőablak jobb felső sarkában, itt korlátozhatjuk vagy épp bővíthetjük a működésüket.

Mivel a Google hosszú távon szeretné kiiktatni a harmadik féltől származó nyomkövető sütik támogatását, ezért a mostani csomagban is hangsúlyos szerepet kapott a sütik kezelése: a Beállítások menü tetejére kerül, hogy könnyebb legyen módosítani. Egyébként inkognitó módban már blokkolják ezeket a sütiket, de kézzel átmeneti engedélyeket lehet adni egyes weboldalaknak.

Szintén a beállítások közt található a Safety Check opció, amely segítségével a jelszavaink biztonságosságát ellenőrizhetjük. Amennyiben a Chrome jelszókezelőjét használjuk, a szoftver figyelmeztetést küld, ha valamelyik általunk használt oldalon adatszivárgás történt, és illetéktelenek megszerezhették jelszavunkat.

Vadonatúj funkció lesz a böngészőben az Enhanced Safe Browsing, amivel valós időben megosztható lesz a Google-lel a furcsa, különös weboldalak linkje. Ezzel a csalásokhoz használt weboldalak kiszűrését segítheti a felhasználó, a csalók ugyanis olyan gyorsan regisztrálnak be újabb és újabb oldalakat, hogy még a 30 percenként frissülő adatbázis sem tudja ezt lekövetni. Mivel a Google Drive-ból és a Gmailből is kap információkat az algoritmus, ezért az adathalász gyanús levelekről is értesítést kaphat a segítségével a felhasználó.

Engedélyezik a DoH (DNS over HTTPS) szabványt is, ami erős titkosítással segít biztonságosabbá tenni a böngészést.

A Chrome új, 83-as verzióját kedden (május 19.) adta ki a Google, kis időbe telhet, mire az újítások mindegyike élesedik mindenkinél.

