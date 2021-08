Presztízsgyőzelmet aratott a női kajaknégyes az előfutamban

Elsőként a női kenu kettesek versenyeztek, magyar részről az éremesélyes Balla Virág, Takács Kincső páros. Az idén Eb-győztes ukrán Ljudmila Luzan, Anasztaszija Csetverikova duóval mentek együtt, a magyarok nem erőltették a futamgyőzelmet, de simán bejöttek másodiknak, megelőzve a döntőesélyes kubai párost és még további négy indulót. Meglepően gyengén ment és reményfutamba kényszerült a 2019-ben vb-bronzérmes fehérorosz páros. Az első futamban egyébként óriási időt evezett a két éve világbajnok kínai Szun Meng-ja, Szu Si-hsziao kettős.

„Nagyon hasznos volt, hogy elindultunk egyesben, szerintem látszott is a mostani rajtunkon, ami nagyon jól sikerült. Én egyáltalán nem is izgultam a start előtt és koncentráltan tudtam most evezni" - mondta Balla Virág az MTI-nek.

A férfi kenu egyeseknél, 1000 méteren Adolf Balázs kellemes meglepetésre megverte a háromszoros olimpiai bajnok német Sebastian Brendelt, és a cseh Martin Fuksa mögött másodikként célba érve kihagyhatta a reményfutamot, egyből a középdöntőbe jutott.

„Nagyon kellett nyomni, de örültem, hogy a rajt után nem mentek el tőlem, lőtávolban maradtam. Ki-kikacsintottam balra, és nagyon jó érzés volt látni, hogy végig meccsben vagyok. Nagy volt a tét, és az utolsó százon mindent beleadtam, hogy sikerüljön. Örülök, hogy nem kell még egy pályát lehúznom ma, bár a maratoni múltam miatt jól bírom a sorozatterhelést. Holnapra próbálom kipihenni magam" – öntötte szavakba örömét Adolf Balázs.

A szám másik magyarja, a Tokióba kisebb betegséggel érkezett Fejes Dániel még mindig nincsen teljesen jól. Ennek ellenére becsületből elindult, de az előfutamban hatodik, majd a reményfutamban ötödik lett, így nem vehet részt a szombati középdöntőben.

Következtek a női kajak négyesek, a címvédő magyarok ezúttal Kozák Danuta, Csipes Tamara, Kárász Anna, Bodonyi Dóra összeállításban indulnak. A sorsolás összehozta őket a nagy riválisnak tartott új-zélandiakkal és fehéroroszokkalígy már az előfutamban komolyan kellett evezni. Az 500 méter nagy részében a háromszoros tokiói bajnok Lisa Carrington vezette új-zélandiak haladtak az élen, de a magyarok lehajrázták őket, s több mint fél másodperces előnnyel nyertek.

„Nagyon oda kellett koncentrálni a rajtra, mert tudjuk, hogy az új-zélandiak gyorsak, de ez nem kétszáz méter. Náluk Lisán kívül a másik három lány nem nagyon bírja végig az ötszázat” – mondta a csütörtökön egyéniben éppen Carrington mögött ezüstérmes Csipes Tamara az MTI-nek. – „Nálunk mind a négyen végig bírjuk, úgyhogy az utolsó kétszáz méteren szeretnénk eldönteni ezt a versenyt. És nagyon akarjuk!"

A férfiak - Nádas Bence, Béke Kornél, Csizmadia Kolos és a K-1 200 méter aranyérmese, Tótka Sándor - az előfutamban 250 méter után tudatosan visszavettek a tempóból, így mentek még egy pályát, és a reményfutamot már magabiztosan nyerték, így ők is továbbjutottak. Nem volt nagy harc, a lemaradó japánok kivételével ebben a számban minden egység középdöntős.

A magyarok szombati programja:

Középfutamok (magyar idő szerint):

2.30: női C-2 500 m (Balla Virág, Takács Kincső)

2.44: férfi C-1 1000 m (Adolf Balázs)

3.07: női K-4 500 m (Magyarország)

3.21: férfi K-4 500 m (Magyarország)

A döntőket 4.37-től rendezik, ugyanebben a sorrendben.

Nyitókép: Kovács Tamás