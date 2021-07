Nagy Viktor: jó úton járunk, de és az olaszok ellen még nehezebb lesz

Elégedett volt az amerikaiak 11-8-as legyőzése után Märcz Tamás, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.

„Volt karaktere a csapatnak, és ezt mindenképpen előrelépésnek gondolom, bár alapvetően ezzel eddig sem volt gond. Hasonló típusú meccs volt a görögök elleni, annak is volt arculata, viszont itt most sokkal több volt a tűz, az elszántság, még összeszedettebb volt a védekezés, és az akarat is rendben volt. Tetszett ez a csapatjáték."

A szakvezető a védelmet emelte ki.

„Egyre keményebb lett a fal az amerikai támadások előtt. Jól álltak a blokkok, jók voltak a labdaszerzések, összhangban dolgoztak a játékosok a védekezésben, amikor pedig hiba csúszott be, akkor ott volt Viktor. Amivel talán nem lehetünk elégedettek, az a támadások befejezése abban a fázisban, amikor meglehetősen kinyílt az eredmény. Lehetett volna tartani ezt, ha az előnyöket, helyzeteket gólra váltjuk. A támadásban is meg kell tartani a folytonosságot. Azért persze nagyon így sem tudott ránk jönni az amerikai csapat, amelyik fizikailag, technikailag és taktikailag is nagyon jól felkészített. Nagyon örülök annak, hogy a játékosok a végén meg akarták mutatni, ki akarták kaparni, hogy a magyar válogatott egy kategóriával feljebb helyezkedik el az amerikainál, minden tiszteletünk mellett.”

A háromgólos Manhercz Krisztián arról beszélt, hogy a Dél-Afrika ellenivel véget ért a könnyebb meccsek sora, és már a szombati is élet-halál harc volt.

„Jól tudott teljesíteni a csapat a meccs bizonyos szakaszaiban, 9-4-re vezettünk, ami után szokásunkhoz híven kicsit megnyugodtunk, felengedtük az ellenfelet, ezen kell még változtatni. Jöttek a blokkok, Nagy Viktor jól védett,

a biztató jelek megvoltak, amelyek egy rangadón ki tudják kerekíteni az eredményt.”

A játékos szerint kezdenek helyreállni a dolgok, és ahhoz, hogy komoly eredményt érjen el a válogatott, a csapatmunka mellett kelleni fognak a jó egyéni teljesítmények is.

Hétfőn Olaszország lesz az ellenfél, és annak a párharcnak Manhercz Krisztián szerint mindig megvan a maga pikantériája.

„A csoport egyik legkeményebb mérkőzése jön, ha nem a legkeményebb. A csoportbeli helyezésről is ez dönt, így biztos, hogy mindkét csapat mindent megtesz majd a győzelemért. Követjük a másik csoport eredményeit is, de elsősorban magunkra kell koncentrálnunk. Mindegy, hogy kivel játszunk a negyeddöntőben, milyen ágra kerülünk, megjósolhatatlan, és mindenkit meg kell tudni verni.”

A kapus Nagy Viktor arról beszélt, hogy a egyedik negyed feléig tetszett neki a csapat játéka, örült volna, ha kevesebb gólon tudják tartani az amerikaiakat.

„Előreléptünk. Eddig volt egy kis hiányérzet, de most sikerült betömni a lukakat, most lehet építkezni a következőre.

Két komoly csapattal tudunk készülni a negyeddöntőre, és most a játék és a fejlődés a lényeg, az, hogy jó játékkal és önbizalommal tudjunk nekimenni a negyeddöntőnek.”

Kiemelte: jó úton jár a csapat, de és az olaszok ellen még nehezebb lesz, hétfőn több energia és koncentráció kell majd,

Nyitókép: Märcz Tamás szövetségi kapitány magyaráz a játékosoknak a Magyarország - Egyesült Államok mérkőzésen a tokiói Tacumi Vízilabdaközpontban 2021. július 31-én. MTIKovács Tamás