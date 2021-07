Egy nagy név ott lesz Tokióban a teniszezők közül, az egyik legnagyobb

Novak Djokovics bejelentette, hogy ott lesz a tokiói olimpián.

"Lefoglaltam a repülőjegyemet Tokióba, és büszke vagyok, hogy csatlakozhatom a szerb csapathoz az olimpiai játékokon" – írta Twitter oldalán a világelső teniszező, aki vasárnapi, wimbledoni sikere, 20. Grand Slam-győzelme után még nem nyilatkozott tokiói szerepléséről.

"Számomra mindig különleges örömöt és motivációt jelent Szerbiáért játszani, és mindent megteszek, hogy mindannyiunkat boldoggá tegyem" – fogalmazott Djokovics.

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. ?? pic.twitter.com/23TmSdvc4x — Novak Djokovic (@DjokerNole) July 15, 2021