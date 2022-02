Nagy különbséggel dőlt el a női biatlonosok sprintje

Marte Olsbu Röiseland nyerte a sílövők 7,5 kilométeres női sprintversenyét a pekingi téli olimpia pénteki napján.

A norvég versenyző sikeréhez kétség sem férhetett, mivel a mezőny jó sífutói közül egyedüliként tudott a fekvő és az álló sorozatban is hibátlanul lőni, így hatalmas fölénnyel, több mint félperces előnnyel bizonyult a leggyorsabbnak. Ennek azért is különösen nagy jelentősége van, mert vasárnap így ezzel a különbséggel kezdheti meg a 10 kilométeres üldözéses számot.

A dobogós helyekhez is tökéletes célzásra volt szükség, az ezüstöt svéd Elvira Öberg, míg a bronzot az olasz Dorothea Wierer szerezte meg. A "legjobb lövőhibával" rendelkező versenyző az orosz Krisztina Rezcova lett a hatodik helyével, ő tíz lövésből kétszer tévesztett célt, így kétszer kellett teljesítenie a 150 méteres büntetőkört, ennek nyomán az ő hátránya már egy percnél is nagyobb.

A 31 éves Röiseland, aki ebben a számban négy éve ezüstérmet nyert, a második aranyát gyűjtötte be a pekingi játékokon, mivel tagja volt a győztes norvég vegyesváltónak is, illetve van egy bronza a 15 kilométeres egyéni versenyről is.

Sílövészet, női sprint (7,5 km)

1. Marte Olsbu Röiseland (Norvégia) 20:44.3 perc (0 lövőhiba)

2. Elvira Öberg (Svédország) 30.9 mp hátrány (0)

3. Dorothea Wierer (Olaszország) 37.2 mp h. (0)

Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek