Jászapáti Petra 1000 méteren bejutott az elődöntőbe

A téli olimpia pénteki programjában a rövid pályás gyorskorcsolyázóknál elsőként a női 1000 méter negyeddöntői következtek. A vegyesváltóval bronzérmes Jászapáti Petra országos csúccsal jutott tovább a szerdai selejtezőből, és a negyedik futamba sorolták be. A másik magyar induló Kónya Zsófia már az előfutamban kiesett.

"Két dolgot látni kell. Először is Petra remek formában van, hetedik volt 500 méteren és bronzérmes lett a vegyesváltóban. Másrészt már a negyeddöntőbe jutásához is országos csúcsra volt szükség. Ő is erős, de az ellenfelek is" – mondta a futam előtt Bánhidi Ákos, a magyar válogatott edző-menedzsere.

Az első negyeddöntőben Suzanne Schulting úgy korcsolyázott világcsúcsot (1:26.514), hogy meg sem szorították. A régit 1:26.661 perccel a dél-koreai Sim Szuk Hi tartotta 2012. október 21. óta.

Az 500 méteren hetedik, a világkupában ezen a távon 17. Jászapáti nehéz futamba került a korábbi világcsúcstartó, olimpiai és világbajnok dél-koreai Csoj Min Dzsonggal, a női váltóval világbajnok holland Selma Poutsmával, a vk-2. amerikai Kristen Santosszal és a vb-bronzérmes kanadai Alyson Charlesszal. Jászapáti Petra, az utolsó körökig a mezőny végén haladt, de aztán megkezdte a felzárkózást, és végül az amerikai Santos és a koreai Csoj mögött a harmadik helyen ért célba. Mivel csak az első két helyezett jut automatikusan az elődöntőbe, még abban reménykedhetett, hogy az időeredménye (1:28.786) révén továbbléphet. Ez szerencsére sikerült, így nemsokára a legjobb tíz között vár rá újabb fellépés.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás