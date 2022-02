Pekingi Covid-botrány: másképp tesztelnek a kínaiak

A csapatok, és különösen sportolók körében nincs soha nem láttam ilyen pszichés nyomást és rendkívüli aggodalmat, hogy mi lesz velük – mondta érdeklődésünkre Vajda László. A pekingi téli olimpia szenior szakértője szerint ennek több oka is van.

A téli olimpia szabályzata szerint mindenki csak negatív koronavírusteszttel érkezhet Pekingbe, ezt be kell mutatnia a repülőtéren, ahol azonban a kínai hatóságok is mindenkit letesztelnek. A teszteredmények 6-8 órán belül készülnek el, addig a sportolókat elviszik az olimpiai falvakba, de azonnal be kell menniük a szobájukba, és nem jöhetnek ki addig, amíg a negatív teszteredmény vissza nem érkezik.

"Sajnos elég sok pozitív esetünk van, ennek az az oka, hogy a kínai tesztelés szigorúbb.

Az a minimumkritérium, ami negatívvá tesz valakit, az Kínában szigorúbb, mint a legtöbb helyen a világban, éppen ezért nagyon sok sportolót megdöbbent, hogy pozitívvá válik, hiszen negatív teszttel érkezett alig egy vagy két nappal korábban" – mondta Vajda László.

A magas esetszám ellenére a zárt rendszeren tovább már nem nagyon lehet szigorítani, mert rendkívül szigorú eleve. Ami még mindenkit bizonytalanságban tart, hogy nemcsak a negatív eseteket kell elkülöníteni azonnal, hanem azonnal megtörténnek a kontaktkövetések, és őket is azonnal izolálják az olimpiai falvakban erre kialakított helyeken: hét napra nekik el kell vonulniuk mindenkitől, ott esznek, edzeni tudnak, de egyedül, elkülönítve.

"Óhatatlanul fölmerül az, hogy miért nem nemzetközi a sztenderd, illetve miért nem sikerült a két küszöbértéket jobban közelíteni, mert ez oda vezethet, ha egy sportoló folyamatosan pozitív teszteredményt produkál, hogy végső soron nem tud rajthoz állni. Különösen éremesélyeseknél, különösen olyan helyzetekben, ahol esetleg kínai versenyző is van az adott számban, mi minden eszközzel kommunikáljuk, hogy a rendszer integritása megkérdőjelezhetetlen, és nemzetközi szakértői csoport figyeli mindazt, amit a kínai szakemberek csinálnak" – mondta a szervezőbizottság magyar tagja, és hozzátette, azt gondolja, nincs alapjuk azoknak a feltevéseknek, hogy szándékosan tartják a Covid-pozitív küszöbértéket alacsonyan, és ezáltal olyanok válnak pozitívvá, akik amúgy negatívak lehet volna.

Nyitókép: Andrew Milligan/PA Images via Getty Images