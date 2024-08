Friss hírek az edzőről, akinek Párizsban ünneplés közben leállt a szíve - fotó

"Köszönöm szépen azt a rengeteg segítséget az orvosoknak, amit az edzőm Franciaországban kapott. Már jobban érzi magát" - mondta Bahodir Jalolov kétszeres olimpiai bajnok üzbég ökölvívó az olimpia hivatalos oldalán, majd külön kiemelte a brit orvosi csapatot is, amely a leggyorsabban reagált ebben a váratlan szituációban és ezzel valószínűleg megmentette Kilicsev életét.

#Uzbekistan #Boxing team head coach Tolqin Qilichev suffered a heart attack while celebrating Hasanboy Do‘smatov's victory. Specialists from the British boxing team provided assistance with CPR and a defibrillator.#UzbekNow | #Paris2024 | #Olympics | #아이브 | #Hindenburg pic.twitter.com/30PnomJOVR