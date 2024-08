Tizenhét gólt dobtak a férfi pólósok a szerbeknek – a magyarok hétfője az olimpián

ATLÉTIKA. A rúdugró Klekner Hanga 25. lett a selejtezőben. Két sprinter a reményfutamban volt érdekelt, sem a 400 méteren induló Molnár Attila, sem a 200 méteren versenyző Takács Boglárka nem került az elődöntőbe.

VITORLÁZÁS. A derékbántalmakkal küzdő Érdi Mária megnyerte az ILCA-6-os kategóriában a kilencedik futamot, s ezzel feljött összesítésben a 14. helyre. Maradt így matematikai esélye, hogy egy újabb jó versenyzéssel mégis kiharcolja az éremfutamba kerülést. A 10. futamot elindították, de lefújták – Érdi Mária nem haladt akkor az élmezőnyben –, de aztán nem indították újra, kilenc futam után zárták le az alapversenyt. Érdi Mária a 14. helyen végzett. A férfiaknál egyetlen futamot sem tudtak lebonyolítani, így nyolc futam alapján hírdették ki, kik kerültek az éremfutamba. Hatodikként ott van közöttük Vadnai Jonatán is.

Érdi Mária elkeseredetten nyilatkozott a vitorlás-szövetség médiájának: „Örülök a futamgyőzelmeknek, de sajnos ez most mellékes dolog. Életem talán legnehezebb hetein vagyok túl. Rengeteg energiát fektettem Tokió óta ebbe az olimpiai ciklusba, mindenre felkészültünk, mindent begyakoroltunk, minden tökéletesnek tűnt, ezek után kicsit igazságtalan dolog, hogy a derékfájdalmak miatt az elmúlt egy hónapban edzeni sem nagyon tudtam. Az utolsó pillanatig reménykedtem, hogy ezt is le tudom küzdeni, mint olyan sok nehézséget már pályafutásom alatt, de nem így történt. A nagyszeles futamokban ez óriási hátrány volt, ráadásul az önbizalmam is elment. Csalódott vagyok természetesen, de egyben motivált is! Ma és tegnap is láthatta mindenki, és magamnak is bizonyítottam, hogy ebben a mezőnyben én vagyok az egyik legjobb. Összeszedem magam, rendbe hozom a sérülést, és újra megpróbálom Los Angelesben!”

VÍZILABDA. A férfi válogatott egy elrontott, 4-2-re elveszített negyed után fordított és magabiztosan megverte a szerbeket. A 17-13-as győzelemmel Varga Zsolt csapata harmadik lett a csoportban. A nap utolsó előtti mérkőzésén kiderült, hogy negyeddöntős ellenfele az olasz válogatott lesz.