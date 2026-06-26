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A kanadai Promise David (b2), miután megszerezte csapata elsõ gólját a 2026. labdarúgó-világbajnokság B csoportja harmadik fordulójának Svájc-Kanada mérkõzésén a vancouveri BC Place Stadionban 2026. június 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Bob Frid

Vb-házigazdával még nem történt ilyen, Kanada nem folytathatja otthon

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Jesse Marsch csapatának útra kell kelnie, Los Angelesben játszik a dél-afrikaiakkal a nyolcaddöntőbe jutásért.

Bár a kanadai labdarúgó-válogatott már önmagában azzal történelmet írt, hogy a világbajnokságokon először továbbjutott a kieséses szakaszba, abban is első lett, hogy rendezőként országhatárán kívül kell majd pályára lépnie.

Kanada a csoportkör zárásaként szerdán Vancouverben 2–1-re kikapott Svájctól, így második lett kvartettjében. Ez azt jelenti, hogy el kell költöznie a nyugat-kanadai városból, és

a legjobb 32 között Los Angelesben (Inglewoodban) találkozik majd a Dél-afrikai Köztársasággal vasárnap.

A másik két társrendező, az Egyesült Államok és Mexikó megnyerte csoportját, így maradhat hazájában. Ezt megelőzően a 2002-es vb-n volt egynél több házigazda, akkor Japán és a Koreai Köztársaság nem játszott a másik országban.

Jesse Marsch, a kanadaiak szövetségi kapitánya megjegyezte: „van bizonyos előnye is annak, ha a minket körülvevő zavaró tényezőket és cirkuszt kizárjuk, bármennyire is élveztük a hazai közönséget”.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Vb-házigazdával még nem történt ilyen, Kanada nem folytathatja otthon

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