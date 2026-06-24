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A svájci Rubén Vargas (b) berúgja a találkozó elsõ gólját a 2026. labdarúgó-világbajnokság B csoportja harmadik fordulójának Svájc-Kanada mérkõzésén a vancouveri BC Place Stadionban 2026. június 24-én.
Nyitókép: MTI/AP/The Canadian Press/Darryl Dyck

Minden gól a második félidőben született, végül a svájciak örülhettek

Infostart / MTI

A svájci válogatott 2-1-re legyőzte a társházigazda Kanadát szerdán a labdarúgó-világbajnokság B csoportjának harmadik, utolsó fordulójában, így első helyen lépett a kieséses szakaszba, míg riválisa másodikként.

Svájc a legutóbbi hét vb-szerepléséből hatodszor jutott tovább a csoportkörből, de 2006 óta először az első helyen, amely azt eredményezte, hogy marad Vancouverben a 32 közé jutásért rendezendő mérkőzésén.

A kanadai válogatott korábban kétszer szerepelt világbajnokságon, és mind a hat mérkőzését elveszítette, ezúttal viszont társházigazdaként a második helyen sikerrel vette az eső szakaszt, viszont másodikként elveszítette a hazai pálya előnyét, mivel Los Angelesben játssza a következő mérkőzését az A jelű négyes másodikjával.

A svájciak kezdtek aktívabban, a 11. percben pedig óriási gólszerzési lehetőséget hagytak veszni, amikor Embolo lőhetett 12 méterről, középről, de Crépeau nagyot védett, míg a kipattanó után Manzambi próbálkozását Cornelius blokkolta. Mivel Kanada számára a döntetlen is elegendő volt a csoportelsőség megszerzéséhez, a folytatásban is inkább Murat Yakin szövetségi kapitány együttese volt a kezdeményezőbb, a társak rendre Embolót próbálták indítani, a kapu közelébe azonban nem jutott. A társházigazda sem jeleskedett a helyzetekben, csupán Larin és Ahmed egy-egy csavarása találta el az ellenfél kapuját.

Fordulás után csupán negyven másodperc telt el, amikor Svájc megszerezte a vezetést. Manzambi futott el a jobb szélen, laposan középre passzolt, Embolo átlépte a labdát, amely az egyedül hagyott Vargas elé került, a támadó pedig tíz méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Támadásban maradt az európai együttes, és az 58. percben már kettővel vezetett. Ezúttal Embolo megtartotta a kanadai kapu előterében a labdát, amelyet a jobb szélen érkező Manzambi rúgott laposan a hálóba. A hazaiak a két kapott góllal hirtelen a csoport második helyére csúsztak vissza, majd az átmeneti zavarodottságot követően átvették az irányítást, a svájci védelem azonban állta a rohamokat. A hidratációs szünetben pályára lépett Promise David, és néhány másodperccel a játék újraindulását követően kapásból, az első labdaérintéséből szépített. A ráadással együtt a hátralévő húsz percben nem változott a játék képe, vagyis Kanada támadott, Svájc pedig védekezett, de utóbbi végül megőrizte minimális előnyét.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Minden gól a második félidőben született, végül a svájciak örülhettek

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