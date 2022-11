Egy másik legendás párharcot is felidéz Messi és Ronaldo közös képe

A labdarúgó-világbajnokság kezdete előtti napon megosztott fotó mostanra az Instagram második legtöbb kedvelést összegyűjtő képévé vált több mint 39 millió lájkkal. Az első helyen egyébként egy tojás képe áll, melyet 2019 januárjában töltöttek fel azzal a kifejezett céllal, hogy a legtöbb kedvelést begyűjtő Instagram-poszttá váljon az akkori első, Kylie Jenner lányának képe helyett.

A kép Annie Leibovitz munkája, ugyanakkor - ahogyan az a Louis Vuitton a színfalak mögött készített videójából kiderült - a Photoshop hozta össze a két játékost, soha nem ültek egyidejűleg modellt a képhez a Euronews cikke szerint.

A fotónak nem ez az egyetlen érdekessége: a sakkrajongók hamar kiszúrták, hogy a figurákat nem csak úgy elrendezték a táblán, hanem Magnus Carlsen és Hikaru Nakamura egy 2017-ben Norvégiában lejátszott sakkpartijának egyik pillanatát idézik el.

A Louis Vuitton Twitter-bejegyzésére, melyben a Victory is a State of Mind, azaz a A győzelem egy lelkiállapot címet viselő képet megosztották, Carlsen és Nakamura is reagáltak. Nakamura megjegyezte, hogy ismerős neki a bábuk állása, Carlsen pedig azt írta: korunk második legnagyobb rivalizálása idézi fel a fotón a legnagyobbat.

Victory is a State of Mind. @Cristiano and #LionelMessi captured by @annieleibovitz for @LouisVuitton. In addition to a long tradition of crafting trunks for the world’s most coveted sporting trophies, the Maison celebrates two of the most talented football players today. pic.twitter.com/AU9kPyI2wL — Louis Vuitton (@LouisVuitton) November 19, 2022