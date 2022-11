Dráma a franciáknál: Karim Benzema már el is hagyta Katart

„Életemben soha nem adtam fel, de ma este is a csapatra kell gondolnom, ahogy mindig is tettem, ezért az ok azt súgja, hogy adjam át a helyem valakinek, aki segíthet a csapatunknak abban, hogy egy jó világbajnokságot csináljunk. Köszönök minden támogató üzenetét” – írta az Instagramon.

„Rendkívül szomorú vagyok Karim miatt, aki ezt a világbajnokságot mindennél fontosabbnak tartotta. A francia csapatot ért újabb csapás ellenére teljes mértékben megbízom a játékosaimban. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megfeleljünk a ránk váró hatalmas kihívásnak” – reagált Didier Deschamps szövetségi kapitány, aki egyelőre nem jelölte meg, kit hív be a Real Madrid megsérült sztárja helyett.

A L’Équipe szerint erre az AS Monaco csatára, a Ferencváros ellen is látott Wissam Ben Yedder, a Manchester United szélsője, Anthony Martial vagy Moussa Diaby, a Bayer Leverkusen futballistája esélyes. A három közül Ben Yedder igazi posztja hasonlít leginkább Benzemáéra.

A franciák közül korábban Presnel Kimpembe, Mike Maignan, N’Golo Kanté, Paul Pogba és Christopher Nkunku is kiesett. A L’Équipe szerint a mostani helyzet növelheti Ousmane Dembélé játékperceit, Ebben az esetben Griezmann vagy Mbappé játszana középen, Benzema helyén. Olivier Giroud igazi középcsatár, de nyilván nem fogja végigjátszani a torna összes mérkőzését.

1978-ban, Argentínában fordult legutóbb elő, hogy az aktuális aranylabdás, akkor a dán Allan Simonsen, nem tudott részt venni a világbajnokságon. Korábban is csak egyszer, 1958-ban (Alfredo Di Stéfano) történt ilyen.

Nyitókép: MTI/AP/Francois Mori