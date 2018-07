Elképesztő számok a világbajnokságon

Samuel Umtiti a harmadik gólját szerezte a válogatottbeli pályafutása során, de az elsőt tétmérkőzésen. Az első kettőt Franciaországban és barátságos mecsen érte el, az angolok és az olaszok ellen. Most a belgák ellen, a franciák szempontjából a legjobbkor jött az első gólja tétmeccsen.

A sor sok tekintetben folytatódott. A nagy tornákon a franciák továbbra is veretlenek a belgák ellen, s ahogyan 1998-ban és 2006-ban is egy góllal nyerték meg a vb-elődöntőt, most is így cselekedtek. A különbség csak annyi, hogy otthon, húsz éve, hátrányból fordítottak, Németországban 1-0-ra nyertek. Lilian Thuram emlékezetes duplája óta, tehát húsz éve senki sem tudott fordítani világbajnoki elődöntőben.

A Barcelona védőjének gólja volt a hatvankilencedik, rögzített játékhelyzet után született gól (Griezmann szögletét csúsztatta a kapuba), eddig 158 találat esett összesen. A találatok 43,67 százaléka született rögzített játékhelyzet után, elképesztő szám. A korábbi rekord 36 százalék volt 1998-ből, 1994 a második 33 százalékkal, 2002-ben 29 százalék volt. Négy éve, Brazíliában „csak” 27 százalék volt. Szögletekből 26 gólt fejeltek vagy lőttek eddig, ez is csúcs 1966 óta.

A belgák tizenegy kezdő játékosából tízen a Premier League-ben játszottak a torna előtti idényben, a kivétel a „kínai” Witsel. 2016 szeptembere óta először kapott ki Roberto Martínez a belga válogatottal.

A franciák az elmúlt húsz évben harmadszor játszhatnak döntőt, az utóbbi hat tornát tekintve ezzel rekorderek. Antoine Griezmann a legutóbbi húsz tétmérkőzésén húsz gólban vállalt szerepet, 12 gólt szerzett, 8 gólpasszt adott. A legutóbbi nagy tornákon (Eb-n vagy világbajnokságon) a franciák által szerzett húsz gólból Griezmann tizenháromban vállalt szerepet (kilenc gól, négy gólpassz). A francia válogatott az első vb-döntős a tornák töreténetében, amely ezüstérmes volt az előző Európa-bajnokságon.

Nyitókép: Etienne Laurent