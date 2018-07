Megható fotóval gratulált fiának Peter Schmeichel

Büszkeségét fejezte ki fia, a dán csapat és a szövetségi kapitány iránt Kasper Schmeichel édesapja, a dán futball egyik legendája, Peter Schmeichel, aki többek között a Manchester United kapusa is volt. Az 1992-es Európa-bajnok azt írja, ha a könnyek felszáradtak, akkor fogják értékelni, milyen nagy dolgot csináltak. Nagyon büszke fiára, akit a meccs legjobbjának választottak.

Lost for words. Can’t be more proud of my country, my son, his teammates, all the staff and our fantastic national coach Åge Hareide. When all the tears have dried out we will realise how well we did ?? #WorldCup pic.twitter.com/vhGZQtDyJm