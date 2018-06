Végre egy ismerős arc a Bozsik stadionból

Ma délután, illetve este lejátsszák a G-csoport első két mérkőzését is. A két erősebbnek vélt csapat a két gyengébbnek gondolttal találkozik: Szocsiban Belgium Panamával, Volgográdban Anglia Tunéziával játszik.

A belgáknak a papírforma alapján a mezőny egyik leggyengébb csapata jut elsőre, a legutóbbi hét mérkőzéséből mindössze egyet megnyerő panamai legénység. Roberto Martínez együttese elemben jó formában van, a tíz selejtezőjéből kilencet megnyert, 2016 szeptembere óta immár 19 mérkőzésen veretlen, az utolsó két felkészülési mérkőzésén összesen hét gólt szerzett.

Thibaut Courtois, a „vörös ördögök” és a Chelsea kapusa szerint a válogatottjuk nagyon jól felkészült a tornára, legjobb játékosuk, Eden Hazard pedig minden korábbinál jobb formában van. A kapus szerint Hazard a legjobbjuk, mások inkább Kevin De Bruynét említik, talán mindegy is, lényeg: a belga válogatott tele van sztárokkal. Igaz, eggyel kevesebbel, mint amennyit reméltek: Vincent Kompany nem épült fel, a panamaiak ellen biztosan nem játszhat, de az is kétséges, számíthat-e rá a szövetségi kapitány egyáltalán a csoportmérkőzések során. Courtois szerint a siker alapja, hogy egy csapat úgy érezze, képes végigmenni az úton, s úgy véli, ők valóban képesek.

A panamaiaknál vélhetően kezdeni fog Anibal Godoy, a San José Earthquakes középpályása, aki korábban a Bp. Honvéd játékosa is volt. A közép-amerikaiak keretében mindössze négy európai légiós akad, érdekes, hogy közülük kettő, José Luis Rodriguez és Ricardo Ávila éppen belga klub, a Gent tagja. Erick Davis, a védő biztosan ismeri az Ismerős Arcok Nélküled című számát – tekintve, hogy az előző három idényt Dunaszerdahelyen, a DAC-nál töltötte. A 2017–2018-as szezonban alapember volt Marco Rossinál.

Belgium-Panama Szocsi, 17.00, játékvezető: Janny Sikazwe (zambiai)



A várható kezdőcsapatok

Belgium: Courtois - Alderweireld, Ciman, Vertonghen - Meunier, Carrasco, Witsel, De Bruyne - Mertens, E. Hazard - Lukaku

Panama: Penedo - R. Torres, Escobar, Machado, Ovalle, Murillo - Gomez, Avila, Barcenas, Godoy - G. Torres

Kezdenek az angolok is, mégpedig Volgográdban, Tunézia ellen. Világbajnokságon még soha nem kaptak ki afrikai csapattól, a mostani ellenfelet 1998-ban 2-0-ra legyőzték. Gareth Southgate kerete csendes felkészülésen van túl. Ha nagy egyéniségekben talán szegényebb is a csapat, mint volt, például, 2002-ben vagy 2006-ban, egységesebbnek tűnik.

Vitathatatlanul az új csapatkapitány, Harry Kane a kulcsember, a vezéregyéniség, ha ezt eddig valaki nem tudta volna, elég csak felütni a ma reggeli Sunt, amely hirdeti a rá jellemző szójátékkal: We Kane do it. Aztán egy rúzsfolttal bejelölte azt a helyet, ahol a szerencsét hozni kívánó, erőt adni akaró szurkolónak meg kell csókolnia a középcsatár cipőjének a fotóját. A The Times komolyabb hangvételű lap, szerkesztői az első vb-k évtizedének, a harmincas éveknek a futballszerelésébe öltöztették a Tottenham centerét, nem igazán törődve azzal, hogy a „háromoroszlánosok” csak 1950-ben vettek részt először világbajnokságon. A lap megjegyzi, hogy az angol válogatott szurkolói klubja mindössze kétezer jegyet sem tudott értékesíteni a meccsre. A Mirrornál is korunk Shearerje, Harry Kane a főszereplő, a lap szerint Cristiano Ronaldo mesterhármasa lehet a minta a Spurs ásza számára az első meccsen.

Az angolok 2006 óta nem kezdtek győzelemmel vb-szereplést, igaz, nem is volt ilyen könnyű ellenfelük. Gareth Southgate természetesen nem tartja könnyűnek a tunéziaiak elleni mérkőzést sem, sőt hangsúlyozta, sokkal nehezebb a csoport, mint azt az emberek gondolják.