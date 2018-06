Rendhagyó vb-történelem: 2010 - spanyol hódítás Afrikában

A futballtörténelemben másodszor az Európa-bajnoki címet védő válogatott világbajnok is lett. Méghozzá az első, Afrikában rendezett vb-n. A spanyol válogatott hosszabbításban győzte le a története során harmadszor vb-döntőt veszítő, s ezzel aligha vágyott rekordot felállító holland csapatot. Vb-történelmi sorozatunk utolsó előtti fejezete.

A helyszín

Dél-Afrika (Bloemfontein, Durban, Fokváros, Johannesburg, Nelspruit, Polokwane, Pretoria, Port Elizabeth, Rustenburg)

A dátum

2010. június 11.–július 11.

Különlegesség

Afrika először rendezett labdarúgó-világbajnokságot. Először indult hat afrikai ország is egy világbajnoki döntőben. Először fordult elő, hogy európai válogatott a mi kontinensünkön kívül megnyerte a világbajnoki címet. Egyben az első válogatott lett, amelyik úgy nyerte meg a trófeát, hogy az első mérkőzését elveszítette. A 32-es mezőnyben egy csapat zárt veretlenül: Új-Zéland. Igaz, Óceánia képviselője egyben nyeretlen is maradt, úgy esett ki, hogy mindhárom csoportmérkőzése döntetlenre végződött. Ezt a tornát is beárnyékolták bírói tévedések, különösen kiírvó volt a német–angol mérkőzésen az uruguayi Larrionda gyenge teljesítménye. A negyeddöntőben Ghána csak tizenegyespárbajban búcsúzott az uruguayiak ellen, egyetlen lövésen múlt, hogy a vb-történelemben először nem jutott afrikai csapat az elődöntőbe. A brazilok, ugyancsak a negyeddöntőben, nagy meccsen kaptak ki a hollandoktól, ez volt az első vereségük rendes játékidőben Európán kívül rendezett világbajnokságon 1950 óta! Ismét kiválóan védekeztek a paraguayiak, akik öt meccsükön csupán két gólt kaptak.

A győztes dicsérete

Vicente Del Bosque „Vöröse” (La Roja) a svájciak ellen elveszítette az első mérkőzését, de aztán 2-0-ra megverte Hondurast, majd 2-1-re Chilét. A négy gólból hármat David Villa, egyet Andrés Iniesta szerzett. Az egyenes kieséses szakaszban azzal, hogy nem lettek csoportelsők, elkerülték a szintén botló brazil válogatottat, de így sem jutott könnyű feladat: a portugálok ellen kellett játszani. Iker Casillas ismét nem kapott gólt (1-0), a győztes találatot újra Villa vitte be. A negyeddöntőben folytatódott a sor: a spanyolok, ezúttal Paraguay ellen, 1-0-ra győztek David Villa góljával. Az elődöntőben következtek a németek, akik ellen az előrehúzódó Carles Puyol fejelte a meccset eldöntő gólt. A spanyol csapat, mindössze két gólt kapva addig, bejutott a vb-döntőbe. S ha már bejutott, meg is nyerte. Megint csak 1-0-ra! A hollandok ellen a 117. perc hozott döntést, akkor lőtte Andrés Iniesta a gólt. Del Bosque együttese az egyenes kieséses szakaszban mind a négy találkozóját 1-0-ra nyerte meg!

A meglepetés

Váratlan volt a spanyolok veresége a svájciak ellen, mint ahogyan az is, hogy a brazilok nem nyerték meg a csoportjukat. De még inkább a morális csődben lévő franciák teljes szétesése és az olaszok leszereplése – utolsó helyen végeztek a csoportjukban. Az egyenes kieséses szakaszban meglepetést keltett a ghánaiak nagyszerű szereplése, valamint az, hogy a német válogatott 4-0-ra kiütötte a Diego Maradona által irányított argentinokat.

A legjobbak

Az uruguayi Diego Forlán kapta a torna legjobb játékosának felajánlott aranylabdát, a holland Wesley Sneijder lett mögötte a második, a spanyol David Villa pedig a harmadik. A legjobb kapusnak kitűzött Lev Jasin-díjat a spanyol Iker Casillas kapta meg.

Az álomcsapat

Szurkolói online szavazás alapján: Iker Casillas (spanyol) – Lahm (német), Puyol (spanyol, Sergio Ramos (spanyol), Maicon (brazil) – Xavi (spanyol), Schweinsteiger (német), Iniesta (spanyol), Sneijder (holland) – Villa (spanyol), Forlán (uruguayi). Edző: Vicente del Bosque (spanyol)

A gólkirály

Négy játékos, a német Thomas Müller, a holland Wesley Sneijder, az uruguayi Diego Forlán és a spanyol David Villa egyaránt öt góllal zárta a tornát. Közülük a német játékos kapta meg a FIFA aranycipőjét, mivel a többieknél kettővel több, három gólpasszt is adott.

Magyar szálak

A válogatottunk nem jutott túl a selejtezőkön. Kiválóan szerepelt ugyanakkor a magyar bírói hármas, Kassai Viktor vezetésével. Négy mérkőzésen is közreműködtek, utoljára a spanyol–német elődöntőben. Kassait Erős Gábor és Vámos Tibor segítette.

A legfontosabb adatok

Mérkőzések száma: 64. Gólok száma: 145 (2,27-es átlag). Össznézőszám: 3 178 856 (49 670-es átlag)

A döntő

Spanyolország–Hollandia 1-0 (0-0, 0-0, 0-0). Gólszerző: Iniesta (116.)