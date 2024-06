Németország-Skócia - könyörtelen kiütés az Eb nyitómeccsén

Az előzetes várakozásoknak megfelelően jelentős német mezőnyfölénnyel indult a kontinensviadal első összecsapása, a korai vezetés pedig még magabiztosabbá tette a pontosan futballozó hazaiakat, akik a skótok tömörülése ellenére többször is gyorsan átjátszották a középpályát. Még húsz perc sem telt el, mire Wirtz és Musiala a német válogatott történetének két legfiatalabb Eb-gólszerzője lett (21 év és 42 napos, illetve 21 év és 109 napos). Azzal pedig, hogy a szünetig háromgólos előnybe, ráadásul létszámfölénybe került a játék valamennyi szegmensében riválisa fölé kerekedő német együttes, eldőlt a három pont sorsa.

A türelmes, pontos játék a fordulást követően is helyzetek sorát eredményezte a vendéglátók előtt, az átlövéseik ugyan nem hoztak eredményt, ám így is növelni tudták előnyüket és még lesgólt is szereztek. A hajrában a találkozót kapura tartó kísérlet nélkül záró skótok öngóllal szépítettek, a magabiztos német sikert nem veszélyeztette semmi.

A kontinensviadalok történetében ez volt a legnagyobb különbségű győzelem nyitóösszecsapáson.

A Nationalelffel szerdán, a skótokkal jövő hét vasárnap találkozik Marco Rossi szövetségi kapitány együttese, egyaránt Stuttgartban.

Európa-bajnokság, 1. forduló, A csoport:

Németország-Skócia 5-1 (3-0)

München, 66 ezer néző, v.: Turpin (francia)

gólszerzők: Wirtz (10.), Musiala (19.), Havertz (45+1. - tizenegyesből), Füllkrug (68.), Can (93.), illetve Rüdiger (87., öngól)

sárga lap: Andrich (31.), Tah (62.), illetve Ralston (48.)

piros lap: Porteous (44.)

A csoport további programja:

1. forduló (június 15., szombat):

MAGYARORSZÁG-Svájc, Köln 15.00

2. forduló (június 19., szerda):

Németország-MAGYARORSZÁG, Stuttgart 18.00

Skócia-Svájc, Köln 21.00

3. forduló (június 23., vasárnap):

Svájc-Németország, Frankfurt 21.00

Skócia-MAGYAROSZÁG, Stuttgart 21.00