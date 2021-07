Eltört Harry Maguire apjának bordája a Wembley-ben

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, jegy nélküli szurkolók rontottak be a Wembley Stadionba vasárnap, az Anglia-Olaszország Eb-döntő előtt. Az aréna környékén és a létesítményben is kaotikus jelenetek játszódtak le: a biztonságiak nem tudták megfékezni a kordont és ajtót is áttörő drukkereket, akiket viszont több, jeggyel rendelkező angol próbált megrendszabályozni. Több vétlen szurkoló is megsérült a tumultusban – köztük Harry Maguire apja is.

„Az édesapám is a tülekedésbe került. Örülök, hogy a gyerekeim nem mentek a meccsre. Ijesztő volt – azt mondta, hogy megrémült, és nem akarom, hogy bárki ezt élje át egy futballmeccsen” – mondta a hátvéd a The Sunnak.

A válogatott játékos hozzátette, hogy apjának eltört a bordája, nehezebben lélegzett.

„Remélem, hogy tanulunk ebből, és nem fordul elő hasonló újra. Apa mindig támogatni fog és jön majd a meccseimre, de most egy kicsit óvatosabb lesz. Mindannyiunknak óvatosabbnak kell lennünk és tanulni ebből” – tette hozzá.

