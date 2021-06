Löw szerint el fognak fáradni a magyarok

Joachim Löw elismeréssel szólt a magyar válogatott eddigi védekezéséről, de abban reménykedik, hogy a mi védelmünk nem bírja majd a tempót, s a találkozó utolsó harmadában felül tud kerekedni a csapata. Kétségtelen, hogy bár Németországban egyetlen olyan véleményt sem olvasni a helyiektől, amely kétségbe vonná a Nationalelf továbbjutását, mégiscsak nekik van több vesztenivalójuk.

Noha a németek már egy döntetlennel is biztosan továbbjutnak, elvileg még a kiesés is fenyegeti őket. Az pedig szomorú végét jelentené a szövetségi kapitány 2006 óta tartó regnálásának. Már a torna előtt, a tavasz derekán ismertté vált, hogy Joachim Löw, akinek a távozását a sajtó egy része és a szurkolók nem is jelentéktelen hányada már 2018 nyarán, a vb-kudarc után, aztán a következő félév végén, a Nemzetek Ligája-botladozás után is követelte, ezúttal valóban távozik a posztjáról. Utóda Hansi Flick, korábbi segítője lesz, aki a Bayern Münchentől kerül vissza újra a szövetség alkalmazásába.

Löw sok játékost kipróbált az oroszországi bukás óta, közülük néhányan a tornán is erősítik a német válogatottat, mint például Robin Gosens és Kai Havertz. Ám összességében a kapitány inkább korábban kipróbált embereiben bízik, köztük 2014-es világbajnokaiban, Manuel Neuerben, Mats Hummelsben, Toni Kroosban és Thomas Müllerben. Hummelst és Müllert 2,5 éves szünet után reaktiválta a májusi felkészülés kezdetén, más kérdés, hogy utóbbi, sérülése miatt, a magyarok ellen nem fog játszani.

A Kicker osztályzatai szerint eddig Gosens, valamint Matthias Ginter és Joshua Kimmich voltak a Nationalelf legjobbjai, egyik sem kifejezetten támadó. Az elöl játszók közül eddig Kai Havertz kapta a legjobb jegyeket, őt követi Kroos és Müller.

A magyar válogatott játékosai közül a Németországban nagyon tisztelt Gulácsi Péter átlagosztályzata a legjobb, őt Fiola Attila, Kleinheisler László és Nagy Ádám követi.

Marco Rossi egyelőre nem engedett még csak következtetni sem az összeállításra, de az a valószínű, hogy nagyjából az első két mérkőzésen már megszokott védelem és középpályás sor kezd, talán Loic Nego helye kérdéses. Meg az, hogy az orvosi stáb játékra alkalmasnak találja-e a portugálok ellen megsérült Szalai Ádámot. Ha rajta múlik, biztosan játszani fog.

Vele kapcsolatos információ, hogy klubja, a Mainz további egy évvel meghosszabbította a szerződését, aligha jött ez a hír rosszul neki a meccs előtt.

Az első két mérkőzéssel ellentétben a magyar válogatott fehér mezben játszik este. Legyen ez jó ómen, 2016-ban is ebben a szerelésben sikerült kiharcolni a továbbjutást. Ugyanannak az orosz bírónak, Szergej Karaszjovnak a dirigálása mellett, aki a ma esti találkozót is vezeti.

Nyitókép: Kovács Tamás