Öt év után ma este ismét jönnek a portugálok

Öt év után újra összefut a portugálokkal a magyar labdarúgó-válogatott az Európa-bajnokság csoportkörében. 2016-ban, amikor 44 év után tért vissza a kontinens futballelitjébe a magyar együttes, az utolsó mérkőzésen, amikor Bernd Storck együttese már biztos továbbjutó volt az Ausztria elleni győzelem és az Izland elleni döntetlen után, 3-3-as döntetlen született. Mindkét válogatott továbbjutott, a portugál egészen az aranyéremig, a csoportgyőztes magyarok elakadtak a Belgium elleni nyolcaddöntőben.

A két gárda összetalálkozott a 2018-as világbajnokság selejtezőjében is, akkor a portugálok Budapesten 1-0-ra, Lisszabonban 3-0-ra nyertek, ami nem szokatlan, még sosem sikerült őket legyőznie a magyar válogatottnak, a gólkülönbség sem biztató: 13 mérkőzésen (9 győzelem és négy döntetlen) 30-10! A portugálok az eddigi három budapesti meccset is megnyerték, és érdekesség: 2009-ben egy vb-selejtezőn annak a Pepének a góljával, aki 38 évesen még most is ott van az ellenfél keretében.

Azt is tegyük azonban hozzá, hogy a magyar válogatott, amely csak negyedik helyen zárta az Eb-selejtezőt, azóta viszont szárnyal: sikeresen vívta meg a pótkvalifikációt, és megnyerte Nemzetek Ligája-csoportját is. Ami azt is jelenti, hogy

már tizenegy mérkőzés óta nem talált legyőzőre,

utoljára az oroszok elleni NL-meccsen vesztett 3-2-re.

A címvédő portugálok ellen persze a múlt nem sokat ér, hiszen az ellenfél az elmúlt öt évben talán még erősödött is, hiszen ott van még az előző siker aranygenerációja, a már 36 éves Cristiano Ronaldo, a 34 éves João Moutinho, a 38 éves Pepe, de már olyan fiatal klasszisok is felbukkantak, mint a BL-döntős Rúben Dias és Bernardo Silva, de élcsapatokban futballozik Bruno Fernandes, João Félix vagy Diogo Jota is.

Ha összevetjük a keret összetételét és a játékosok becsült értékét, akár ki sem kellene futnia este hatkor a Puskás Aréna gyepére a két válogatottnak, de hát épp ez a szép a fociban.

Marco Rossi is arról beszélt a meccs előtt tájékoztatóján, hogy egy kis szerencsére is szükség lesz a jó eredmény eléréséhez. Eddig ebben nem nagyon volt része az utóbbi hetekben a válogatottnak, hiszen egyik legértékesebb játékosa, Szoboszlai Dominik elhúzódó sérülése miatt nem lehet tagja az Eb-keretnek, ahogy nincs ott a vb-selejtezőn súlyos térdsérülést szenvedő másik karmester, Kalmár Zsolt sem.

A magyarok olasz szövetségi kapitánya szerint fizikálisan és mentálisan is készen állnak a játékosai. Így például az is kiderült, hogy a Freiburg csatára, Sallai Roland, aki sérülés miatt kihagyta az utolsó két felkészülési találkozót, és pályára is lép a portugálok elleni Európa-bajnoki mérkőzésén a Puskás Arénában.

"Ez a részben hazai rendezésű Eb minden játékos álma, elmondhatatlan, leírhatatlan érzés, ami ránk vár"

– mondta a csapatkapitány, Szalai Ádám, aki a válogatott legrutinosabb tagja, az egyetlen, aki már több mint 50 mérkőzésen játszott címeres mezben, és az egyetlen, aki Eb-n már gólt is szerzett.

A két csatár tehát már adott, de vannak még bizonytalan posztok a magyar kezdőcsapatban. A kapuban biztosan Gulácsi áll majd, előtte Orbán és Szalai Attila helye biztos, a harmadik védő Botka lehet, a két szélen Lovrencsics és Holender játszhat, középen a Kleinheisler, Nagy Ádám, Schäfer hármas, elől pedig a Szalai, Sallai páros.

A magyar–portugál találkozó kedden 18 órakor a 2015-ben Bajnokok Ligája-döntőt is vezető török Cüneyt Cakir sípjelére kezdődik a Puskás Arénában.

