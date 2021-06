Bale és Ramsey jelenti a fő veszélyt a svájciakra

Mind a két csapat részt vett, sőt, az egyenes kieséses szakaszba jutott a 2016-os Európa-bajnokságon. A walesiek akkori keretéből mindössze nyolcan maradtak a mostani tornára, Joe Allen, Gareth Bale, Ben Davies, Chris Gunter, Wayne Hennessey, Aaron Ramsey, Danny Ward és Jonny Williams. A 26 játékosból mindössze ketten nem az angol bajnoki rendszerben szereplő klubot képviselnek, a többség a Premier League-ben töltötte a 2020–2021-es idényt (ideértve a hivatalosan a Real Madridhoz tartozó, a Tottenham Hotspurnek kölcsönadott Gareth Bale-t is), ugyanakkor akadnak az angol második osztályból beválogatott játékosok is.

Ilyen Tom Lockyer a Luton Townból, valamint az angol bajnoki rendszerben szereplő két walesi klub, a Swansea és a Cardiff City összesen öt futballista. A 101-szeres válogatott, 31 éves Chris Gunter az angol harmadik vonalban (League One), a Charlton Athletic színeiben töltötte az idényt.

Gareth Bale mellett Aaron Ramsey tartozik még a La Manche csatornán „inneni” klubba, Aaron Ramsey, a Juventus középpályása. Ők ketten eddig 49 gólt szereztek a walesi válogatottban, a többiek együttvéve 21-et. A walesiek tavasszal kénytelenek voltak kapitányt váltani, az egyedüliek, akiknél nem az az edző dirigál, aki 2021 első napján a csapat élén volt. Ryan Giggset magánéletbeli büntetése miatt kénytelen volt a szövetség leváltani, helyette Robert Page dirigál. Page kitűnő játékos volt maga is, 41-szer játszott a válogatottban 1996 és 2005 között. Arról (is) nevezetes, hogy védő létére gólt is szerzett és csapatkapitány is volt játékoskorában az első négy angol bajnoki osztályban.

A walesieknél senki, a svájciaknál két játékos nyert bajnoki címet 2020–2021-ben. A horvát Dinamo Zagreb csatára, Mario Gavranović – az egyedüli futballista, aki mesterhármast szerzett a júniusi felkészülési mérkőzéseken –, valamint Christian Fassnacht, a svájci Young Boys középpályása.

Vladimir Petković válogatottjából Nico Elvedi, Breel Embolo, Admir Mehmedi, Ricardo Rodríguez, Fabian Schär, Haris Seferović, Xherdan Shaqiri, Yann Sommer, Denis Zakaria és Granit Xhaka volt kerettag 2016-ban is, de Embolo és Zakaria Franciaországban nem kapott játéklehetőséget.

Az A csoport második mérkőzése 15 órakor kezdődik Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban. A találkozó különlegessége, hogy korábban még soha nem rendeztek a világ ilyen keleti pontján Eb-mérkőzést.

