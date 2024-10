Fernando Alonso megbetegedett a Mexikói Nagydíj előtt

Fernando Alonso betegség miatt kihagyta a Forma–1-es Mexikói Nagydíj médianapját, de az a célja, hogy pénteken már ott legyen a versenypályán, hiszen különleges jubileum előtt áll, pályafutása 400. nagydíjhétvégéje következik – írja az Origo.

A 43 éves spanyol pilóta eredetileg sem vett volna részt az első szabadedzésen sem, mivel az Aston Martin tartalékpilótája, Felipe Drugovich kapja meg a lehetőséget, teljesítve ezzel a fiatal versenyzők szerepeltetését kötelezően előíró F1-es szabályt. Fernando Alonso csütörtökön a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) sajtótájékoztatóján vett volna részt Charles Leclerc és Zhou Guanyu társaságában, de

„Fernando arra összpontosít, hogy péntekre százszázalékos állapotba kerüljön, és a tervek szerint visszatér az AMR24-es volánja mögé a második szabadedzésen” – közölte az X-en az Aston Martin.

