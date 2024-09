Az egyetlen csapattárs, akitől még Max Verstappen is tartott – Daniel Ricciardo elköszönt

Már az egy hónapos őszi szünet első hetében hivatalossá vált, hogy a Forma–1-es szezon hátralevő részére az új-zélandi Liam Lawson váltja az ausztrál Daniel Ricciardót a Red Bull B-csapatánál, az RB-Hondánál. A döntés nem okozott nagy meglepetést, már a Szingapúri Nagydíj előtt rebesgették szakmai berkekben, hogy rosszul áll a szénája Daniel Ricciardónak, aki többször elérzékenyülve nyilatkozott a legutóbbi futamon, ami könnyen lehet, hogy karrierje utolsó F1-es versenye volt a 35 éves pilótának.

Daniel Ricciardo 257 versenyen állt rajthoz a Forma–1-ben, melyeken nyolc futamgyőzelmet és 32 dobogós helyezést ért el, idén azonban mindössze 12 pontot szerzett, amivel a 14. a vb-pontversenyben. A Motorsport Online főszerkesztője az InfoRádióban elmondta: az ausztrál pilóta „eredményeitől függetlenül az egyik legjobb, legbarátságosabb karakter volt és az is marad” a száguldó cirkuszban, bárhogy is alakul a továbbiakban a karrierje. Vámosi Péter szerint jelen pillanatban úgy tűnik, hogy Ricciardo profi F1-es karrierje véget ért, de arra számít, hogy legalább az év végéig – vagy akár még tovább – tartalékpilótaként azért még számol vele a Red Bull, hiszen ha az egyik versenyzőjük bármilyen okból kiesik, azonnal pótolni kell.

A szakíró nem tartja kizártnak, hogy a távolabbi jövőben David Coulthardhoz hasonlóan Daniel Ricciardót is felkéri a Red Bull egy nagyköveti szerepre, vagyis nem gondolja azt, hogy az osztrák istálló végleg elengedné a kezét a 2014-es és a 2016-os vb-pontverseny harmadik helyezettjének. Vámosi Péter szerint

marketingértékét tekintve egy kiváló személyiségről van szó, aki könnyen megtalálja a közös hangot a közönséggel, ráadásul a tapasztalatok szerint nagyon kedvelik őt a szurkolók.

„Nem valószínű, hogy végleges búcsút kell vennünk tőle” – jegyezte meg a szakértő.

Daniel Ricciardo fénykorát a Red Bull első csapatánál töltötte, később a Renault-nál is voltak még időnként megvillanásai, a McLaren versenyzőjeként viszont már – egy futamot leszámítva – nem tudott beleszólni a legjobbak küzdelmébe. Vámosi Péter szerint utólag bebizonyosodott, nem feltétlenül volt jó döntés Ricciardo részéről, hogy 2019-ben engedett a Renault akkori csapatfőnökének, Cyril Abiteboulnak a csábításának. A szakíró emlékeztetett, hogy a francia szakember a Drive to Survive (magyarul Formula–1: Hajsza a túlélésért) című dokumentumfilm-sorozatban gyakorlatilag elismerte, mindenáron borsot akart törni Christian Horner Red Bull-csapatfőnök orra alá, ezért happolta el tőlük az ausztrált.

Vámosi Péter szerint elképzelhető, hogy Cyril Abiteboul ültetett bogarat Ricciardo fülébe, hiszen különböző pletykák keringtek arról, hogy a francia csapatvezető beszélgetéseik során azt mondta neki, a Red Bullnál háttérbe fog szorulni, mert Max Verstappen köré akarják építeni a csapatot. A szakértő ugyanakkor emlékeztetett, hogy kezdetben Ricciardo jobban teljesített a hollandnál, így ha maradt volna, és felvette volna a kesztyűt, talán lett volna még része sikerélményekben. Ezzel együtt akkoriban bizonyos, jelzésértékű gesztusok, nyilatkozatok alapján nagyon úgy tűnt, hogy Ricciardo váltani akar,

érződött, hogy egyre inkább távolodik a Red Bull családtól, ami kihatott a versenyzésére is, már nem volt annyira magabiztos, mint korábban.

Vámosi Péter hozzátette: Max Verstappen eddigi csapattársai közül Daniel Ricciardo volt rá a legveszélyesebb, mindig a nyakában lihegett, és a holland pilóta tündöklése is igazából akkor kezdődött, amikor Ricciardo távozott a Red Bulltól. Az ausztrál a következő években már csak egyszer nyert futamot: 2021-ben Monzában intették le elsőként a kockás zászlóval a McLaren volánja mögött. Később komoly visszaesés következett, és már egyszer sem tudott a legjobb tíz között végezni összetettben. A Motorsport Online főszerkesztője szerint nagyon sok a hasonlóság a már említett David Coulthard és Daniel Ricciardo karrierjében. Mindketten nem gyári csapatnál futottak be, amely sokat ad a marketingre és egyéb más külsőségekre, illetve mindketten „nagyon odaillő puzzle darabnak” számítottak a Red Bullnál.

Mire lehet képes Liam Lawson?

A 22 éves Liam Lawson nem Austinban fog debütálni a Forma–1-ben, hiszen tavaly is ő ugrott be Daniel Ricciardo helyére, amikor utóbbinak eltört a csuklója. Vámosi Péter szerint a fiatal tehetség „figyelemreméltóan szerepelt” azon az öt tavalyi futamon, amelyeken lehetőséget kapott, de még nagyon kicsi a minta, így nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy hosszabb távon is sikeres lesz. Példaként a holland Nyck de Vriest hozta fel, aki a 2022-es Olasz Nagydíjon Alexander Albon helyetteseként debütált az F1-ben a Williams színeiben, és kilencedik lett egy „könnyebb, egyszerűbb pályán”, amivel két pontot szerzett. A Red Bull a következő évben lecsapott rá, de a második csapatánál már nem hozta a bravúrokat, nem is végzett pontszerző helyen egyetlen futamon sem.

Vámosi Péter figyelmeztetett: nem minden igazolás válik be, illetve egy sikeres debütálás még nem jelenti azt, hogy az adott versenyző sikert sikerre fog halmozni.

Nyck de Vries esete pedig azt mutatja, hogy néha még egy olyan nagy csapatot is „meg lehet vezetni”, mint amilyen a Red Bull.

„Gyakorlatilag fél év alatt kiderült, hogy mégsem volt olyan jó ötlet a Red Bull részéről Nyck de Vries szerződtetése, mint ahogy az elsőre tűnt” – jegyezte meg a szakíró. Ezzel együtt úgy véli, Liam Lawson jobb versenyző, mint Nyck de Vries. A Motorsport Online főszerkesztője elmondta: ha Lawson a hátralévő hat versenyen többször is megelőzi csapattársát, Yuki Tsunodát, illetve jövőre is tartósan jól teljesít, akkor 2026-tól akár a Red Bull első csapatánál is megkaphatja az esélyt a bizonyításra Sergio Pérez helyén – már amennyiben a mexikói még akkor is az energiaitalosok versenyzője lesz.