A Barcelona-fanok ma emlékeznek: ezzel a góllal debütált Ronaldinho

A Barcelona–Sevilla rangadót egy keddről szerdára virradó hajnalon (vagy kicsit még előbb) kezdték. Az akkori-mostani klubelnök, Joan Laporta néhány kényszerítő körülmény miatt úgy döntött, kezdődjön 0 óra 15 perckor a találkozó. Így is több mint nyolcvanezren mentek ki a Camp Nouba a meccsre.

Az elnök gáláns volt, mindenkit megvendégelt, de tényleg, a nyolcvanezer szurkolóból, aki akart, mind-mind kaphatott leves, szendvicset és csokit. Összesen 35 000 liter gazpachót, egy tonna felvágottat és 100 000 Kit-Kat csokoládét osztottak szét a nézők között.

A szokatlan időpontot magyarázta, hogy a La Liga akkori szabályai szerint 48 órának el kellett telnie két bajnoki között, a Sevilla pedig előtte vasárnap játszott. Szerdán „normális” időben pedig a Barcelona nem akart már játszani, mert el kellett engedni a kulcsjátékosokat a válogatottjukhoz, a FIFA szabályaqi szerint.

Maradt az éjfél utáni kezdés, megspékelve Ronaldinhóval.

A katalánok végül csak 1-1-re végeztek, de a szurkolók mégis boldogok voltak.

Láthatták Ronaldinho hazai bajnoki bemutatkozását, s „azt” a gólt.

Nézzék meg önök is!

On this day 21 years ago, Ronaldinho scored this incredible goal for Barcelona… not a bad one for your first La Liga goal for the club ??pic.twitter.com/WYR0BPMzFn