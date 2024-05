Egy nappal a kupadöntős vereség után tízezrek ünneplték a Cityt

Ha a trófeák számából indulunk ki: felemás. Ha csak a tavaszi serlegekből, elmaradt a tavalyitól. De mégis: az idény legnagyobb sikerével futballtörténelmet írt a csapat.

Adjunk megfejtést az előző mondat rébuszainak! A City a 2022–2023-as Bajnokok Ligája megnyerésével jogot szerzett két további nemzetközi sorozatban való részvételre: története során megnyerte az UEFA Szuperkupát és a klubvilágbajnoki címet is. Ugyanakkor tavasszal még lehetősége volt további három trófeát elnyerni. (Azért „csupán” hármat, mert 2023 szeptemberében kiesett a Ligakupából, miután 1-0-ra kikapott a Newcastle Unitedtől a Saint James’ Parkban.)

Ám a Premier League, az FA-kupa és a Bajnokok Ligája közül csupán a bajnokságban ért célba. Nyilván a „csupán” itt nagyon is idézőjelben értendő, óriási bravúr volt ez is, még ha a Liverpool látványosan össze is omlott, különösen az áprilisi periódusra.

Soha, még egyetlen angol csapatnak sem sikerült sorozatban négy bajnoki címet nyernie, ezért történelmi a mostani elsőség. Pep Guardiola 2016 nyarán érkezett a klubhoz, azóta nyolc idényt zárt a Premier League, ezekből hatot a City nyert meg, ami rendkívüli teljesítmény. S még inkább az, ha úgy fogalmazunk: a 2016–2017-es „ismerkedő” idény óta a City csupán egyszer, 2019–2020-ban engedte át másnak a bajnoki elsőséget, mégpedig Jürgen Klopp Liverpooljának.

Nyilvánvalóan nem csak a „4-in-a-row” (amúgy ez volt a vasárnapi ünnepség címe, jelmondata) nagy bravúr, hanem egy korszak dominálása is. Ilyenre korábban az angol futballban az Aston Villa (5 elsőség 1893 és 1900 között), az Arsenal (5, 1930–1938), a Liverpool FC (10, 1975–1990), valamint a Manchester United (8, 1992–2003, majd 5, 2006–2013) volt képes.

Guardiola érkezése nyilvánvalóan elengedhetetlenül szükséges volt a sikerkorszakhoz, de az is tény: a City az arab tulajdonosok érkezését követő második évtől emelkedett, némi túlzással, a semmiből az égbe: 2010 óta mindössze egyszer, 2016-ban, a Leicester címnyerésének évében nem végzett az első három hely valamelyikén a Premier League-ben, akkor negyedik lett. A katalán edzővel 17 trófeát nyert eddig a City, Guardiola az eddigi 471 mérkőzésén elképesztő, 72,82 százalékos győzelmi mutatót ért el.

A múlt azt mutatja: a triplázás, a bajnoki cím, az országos kupa és a BL megnyerése felettébb ritka az európai futballban, de az angolban különösen. Mindezt két egymást követő évben véghez vinni szinte csoda lett volna. Ugyanakkor – a Real Madrid elleni elveszített tizenegyespárbaj után – az FA-kupa megnyerése nagyon kellett volna a City híveinek. Alkalmasint ezzel számolt az ünneplés részben kényszerű ideje is: nem akarták megtartani a kupadöntő előtt, de későbbre sem kívánták tolni, a játékosok vagy szabadságra mennek, vagy lassan csatlakoznak hazájuk válogatottjához.

A Manchester City a csalódást is hozó tavaszi idényben (valójában december 6. óta) csak a Real Madrid elleni szétlövést és az FA-kupa döntőjét veszítette el. A Premier League-ben az Arsenal elleni döntetlen után mind a kilenc mérkőzését megnyerve lett bajnok.

Guardiola az ünneplésen sajnálkozott, hogy az FA-kupát nem tudták megnyerni, de a szokásos formulával azt mondta, jövőre visszatérnek. Talán már a brazil Éderson nélkül, aki a nyár első fontos távozója lehet, miután a szaúdi ligába hívják. Ám ennél is fontosabb: egybehangzó angol források szerint a 2024–2025-ös lesz Pep Guardiola utolsó idénye a City élén.

